Bursa'da bayramda kızıyla yürürken yorgun mermiyle vurulan kadın kurtarılamadı

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BURSA (AA) - Bursa'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü kızıyla sokakta yürürken yorgun mermiyle yaralanan kadın, hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Zekiye Demir (47), Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Erguvan Sokağı'nda 22 Nisan'da, 8 yaşındaki kızıyla yürürken yorgun mermiyle omzundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Demir'i, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

Tedavi altına alınan kadın, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

- Olayı özel ekip aydınlattı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince, şüpheliyi yakalamak için özel ekip kuruldu.

Demir'in vurulduğu sokaktan başlayarak çevrede araştırmayı derinleştiren ekipler, 480 güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Yapılan araştırmalarda, Demir'in vurulduğu saatte, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Dumlupınar Mahallesi Menekşe Sokağı'nda kız alma merasiminde ateş edildiği belirlendi.

Demir'in vücuduna isabet eden mermi çekirdeği ile Ali Ö'nün (61) silahında yapılan kriminal eşleşmelerinin ardından, zanlının bu kişi olduğu tespit edildi.

Laboratuvardan çıkan sonuçların ardından gözaltına alınan Ali Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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