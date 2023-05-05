Osmangazi Belediyesi ata tohumundan yetiştirilen 1 milyon fide dağıttı

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BURSA (AA) - Osmangazi Belediyesince, Tarımda Milli Birlik Projesi'ne destek amacıyla Bursa Ekolojik Yaşam Merkezi'nde yetişen ata tohumlarından elde edilen fideler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ücretsiz olarak vatandaşa dağıtıldı.



İlçenin 15 farklı noktasında dağıtılan 1 milyon adet domates, biber, salatalık ve patlıcan fidesine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.



15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki fide dağıtımında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Ekolojik Yaşam Merkezi'nde yetiştirilen ata tohumları ile yerli ve milli üretime katkı sağlarken, geçmişin lezzetlerini de geleceğe taşımak istediklerini belirtti.



Osmangazi Belediyesi olarak 4 sene önce başlattıkları yerli ve milli tohumu yaygınlaştırma çalışmalarına devam ettiklerini belirten Dündar, "Yerli ve milli tohumlarımızın gelişmesi, geleceğe taşınması adına Ekolojik Yaşam Merkezi'ni hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza da bu yönde bilinç kazandırmak istiyoruz." dedi.

Geleneksel ata tohumlarından elde edilen fideleri her yıl mayıs ayında vatandaşlara dağıttıklarını aktaran Dündar, "Elde ettiğimiz bu fideler ile ata tohumunun devamlılığını sağlamış oluyoruz. Bu yıl Osmangazi'nin 15 farklı meydanında toplam 1 milyon fideyi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz ve aynı zamanda muhtarlarımız vasıtasıyla köy statüsündeki mahallelerimize de bu fideleri gönderiyoruz." diye konuştu.

Fide dağıtımına AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve mahalle muhtarları da katıldı.



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