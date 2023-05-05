BURSKOOP, ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere burs sağlamaya devam ediyor

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesinin üniversite öğrencilerine destek amacıyla kurduğu eğitim kooperatifi BURSKOOP, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 5 bin meslek lisesi ve 5 bin üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 10 bin öğrenciye burs desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kooperatif Kanunu'na uygun olarak 27 Ekim 2021'de kurulan kooperatif, Bursalı öğrencilerin eğitim gereksinimlerine katkı sunması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

BURSKOOP Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Üstün, AA muhabirine, kooperatifi örgün lisans, ön lisans, liseler, meslek liselerinde öğrenim gören başarılı ancak maddi ve manevi anlamda zorluklarla baş eden Bursalı gençlerin yanında olmak amacıyla kurduklarını söyledi.

Kooperatifin, öğrencilerin eğitim gereksinimlerine katkı sunmak ve eğitimdeki fırsat eşitliğini sağlayabilmek amacıyla faaliyete geçirildiğini belirten Üstün, "Bağışçı ile ihtiyaç sahibi başarılı öğrenciler arasında köprü görevi gören kooperatif modeli Avrupa’da çok yaygın ancak Türkiye’de bu modeli hayata geçiren ilk ve tek belediye biziz." dedi.

2021-2022 eğitim öğretim döneminde burs vermeye başladıklarını hatırlatan Üstün, o dönem 3 bin üniversite öğrencisine burs sağlarken, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 5 bin meslek lisesi öğrencisi, 5 bin üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 10 bin öğrenciye burs verdiklerini aktardı.

- "TEKNOFEST'te dereceye giren lise ve üniversite öğrencilerimizi ödüllendireceğiz"

Kooperatif ilk kurulduğunda sadece üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlarken şimdilerde meslek lisesi öğrencilerine de burs verdiklerini bildiren Üstün, "Bursa’nın sanayi şehri olması sebebiyle, Bursalı öğrencileri meslek lisesine teşvik etmek amacıyla 9. sınıf öğrencilerine burs veriyoruz." ifadesini kullandı.



Bursa’da yaklaşık 110’un üzerinde meslek lisesi bulunduğunu dile getiren Üstün, bunlardan 92'sinde okuyan öğrencilere burs verdiklerini belirtti.

BURSKOOP’un çerçevesini günden güne geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Üstün, şöyle konuştu:



"Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine burs sağlamak dışında lisansüstü tez araştırmalarına da destek olacağız. Akıllı şehirler, dirençli şehirler ve sürdürülebilir şehirler konuları üzerine tez yazan ve lisansüstü araştırma yapan 10 doktora, 10 yüksek lisans öğrencisine araştırma bursu vereceğiz. Yüksek lisans öğrencilerine araştırma bursu kapsamında 25 bin lira, doktora öğrencilerine ise 50 bin lira araştırma bursu sağlayacağız. Yeni bir projeyle ilgili de çalışıyoruz. Ülkemizde bir TEKNOFEST kuşağı var artık. Biz de önümüzdeki yıl Bursa’yı temsil ederek, TEKNOFEST'te dereceye giren lise ve üniversite öğrencilerimizi meclis kararıyla ödüllendireceğiz. Bununla alakalı bir yönetmelik hazırlığı içindeyiz."



Burs başvuru ve bağış taleplerinin tamamen online hizmete açık olduğunu kaydeden Üstün, "burskoop.com"dan öğrencilerin başvuru yapabileceğini, bağışçıların ise bağışta bulunabileceğini sözlerine ekledi.

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