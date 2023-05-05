Bursa'daki tarihi Sağrıcı Sungur Mescidi 65 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

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BURSA (AA) - Bursa'da 474 yıl önce inşa edilen ve yangında zarar gördüğü için 65 senedir kullanılamayan Sağrıcı Sungur Mescidi, Büyükşehir Belediyesince yapılan restorasyonun ardından cuma namazıyla ibadete açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle başlatılan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor.

Osmanlı Devleti'nin 4'üncü sultanı Yıldırım Bayezid'in kız kardeşi Fatma Sultan tarafından 1549'da yaptırılan mescit de projeyle ayağa kaldırıldı.

Kentte 1958'de çıkan yangında zarar gören, daha sonra dükkana çevrilen yapı, Büyükşehir Belediyesince restore edildi.

Mescit ve yanındaki türbe eski görünümüne kavuşturuldu. Esiri Mehmet Efendi'nin ailesine ait olduğu belirlenen 12 hazire de yeniden düzenlendi.

Söz konusu yangına kadar ibadete açık olan tarihi yapı, 65 yıl sonra kılınan cuma namazıyla yeniden asli işlevine döndü.

Mescitte, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bölge esnafı cuma namazını kıldı.

Aktaş, yaptığı açıklamada, mescidi yıllar sonra ibadete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Projenin hızla ilerlediğini aktaran Aktaş, "Burası hem gece hem gündüz vatandaşlarımızın gelip vakit geçirebileceği, hatıralarını yad edebilecekleri Bursa’nın gerçek sembollerinden biri olacak." ifadesini kullandı.

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