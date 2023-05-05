GÜNCELLEME - Bursa'da okulda silahlı saldırıya uğrayan müdür yardımcısı yaralandı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir okulda müdür yardımcısını silahla yaralayan veli tutuklandı.

Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu'nun ana sınıfına giden kızının, öğretmeni tarafından saçının çekildiğini öne süren Ferdi Y. (28), yakını O.Y. (26) ile okula geldi.

Müdür Yardımcısı İsmail Küçük (51) ile konuşan Ferdi Y. ve O.Y, merdivenlerden müdürün odasına doğru yöneldi. Bu sırada Ferdi Y, arkası dönük olan Küçük'e tabancayla ateş etti.

Bacağından yaralanan Küçük, öğretmenlerin ve O.Y'nin yardımıyla Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay sonrası silahını okulun yakınındaki boş araziye atarak kaçan Ferdi Y, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Küçük, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ferdi Y. ise emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi kararı verilerek serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcılığınca yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan Ferdi Y, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Ferdi Y. ve O.Y'nin okula gelişi ile O.Y'nin Küçük'ün hastaneye kaldırılmasına yardımcı olması yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.