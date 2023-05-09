Bakan Varank, Bursa'da başarılı sporculara ödül verdi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank, Bursa'da başarılı sporculara ödül verdi:

AA

Bakan Varank, Bursa'da başarılı sporculara ödül verdi:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Olimpiyatta, jimnastikte, geleneksel sporlarda yakaladığımız başarılar, 20 yılda sporda ortaya koyduğumuz vizyonun neticeleri. İnanıyoruz ki biz bu başarılar katlanarak devam edecek." dedi.

AK Parti Bursa milletvekili adayı Varank, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda düzenlenen "Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başarılı Sporcuları Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Otomobili projesinin millette büyük bir heyecan oluşturduğunu ve milletin bu işi gururla takip ettiğini söyledi.

Sporcuların elde ettiği başarıları da milletin aynı bu heyecanla takip ettiğini vurgulayan Varank, vatandaşların genç sporcuların uluslararası müsabakalarda kazandığı derecelere sevindiğini dile getirdi.

Varank, AK Parti olarak 21 yıldır spora ve sporcuya destek vermek üzere gençlik ve spor politikalarını, netice alacak şekilde daha fazla genci doğru yola sevk etmek ve spora yönlendirmek için hayata geçirmeye çalıştıklarını anlattı.

Son dönemde özellikle bireysel branşlarda yakalanan başarıların yaptıkları işin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini belirten Varank, "Bu işler kendi kendine olmuyor. Bir kere şunu bilmemiz lazım. Kendisi de sporcu olan, spor dostu, sporcu dostu bir Cumhurbaşkanı'mız var. Ben çok insan tanıdım ama futbolu bu kadar yakından takip eden, takımları, oyuncularını bilen, futbola bu kadar ilgili insana çok rastlamadım. Sayın Cumhurbaşkanı'mız futbol başta olmak üzere sporun her branşıyla ilgileniyor. Beraber basket oynuyoruz. Sporu ve sporcuları çok seviyor. Onun için de Türkiye'de spor alanında yapılan işleri de birebir Bakanı ile beraber takip ediyor." diye konuştu.

- "Bu başarılar katlanarak gelmeye devam edecek"

Varank, 21 yıldır sporu geliştirebilmek, gençleri spora yönlendirebilmek ve başarılı sporcular yetiştirebilmek için Türkiye'deki altyapı eksikliğini tamamlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Binlerce spor tesisi, havuzlar, spor salonları inşa ettiklerini, gençleri spora yönlendirecek tarama faaliyetleri yaptıklarını kaydeden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun neticelerini şu anda görebiliyoruz. Türkiye'deki havuz sayıları 20 yılda 13 katına çıkmış, spor salonu sayıları 3 katına çıkmış. Sadece Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2002 yılında 1575 spor tesisi varken şu anda bizzat kendinin oluşturduğu 4 bin 500'e yakın spor tesisi var. Kamu yatırımlarıyla son 20 yıllık dönemde hayata geçirilen spor tesisi sayısı şu anda 10 bini bulmuş durumda. Bursa'nın merkezinde ve ilçelerinde gerek belediyemizle gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yaptığımız tesisleri görebiliyorsunuz. Bu altyapıyı yapmadan sporda başarıları elde edebilmek mümkün değil, gençleri bu alanlara yönlendirebilmek mümkün değil. Bu altyapıları tamamladıktan sonra sporcuya gerekli değeri verdikten sonra doğru profesyonellerle çalıştıktan sonra işte bu başarılar gelmeye devam ediyor. Olimpiyatta, jimnastikte, geleneksel sporlarda yakaladığımız başarılar, 20 yılda sporda ortaya koyduğumuz vizyonun neticeleri. İnanıyoruz ki biz bu başarılar katlanarak devam edecek."

Varank, Bursa'nın gururu "Poyraz'ın Kızları" Bursa Büyükşehir Belediyespor hentbol takımının artık sadece bu kentin değil, ilerleyen dönemde uluslararası başarılarla Türkiye'nin gururu olacağını belirtti.

Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer de katılımcılara hitap etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, makam aracı olarak kullandığı Türkiye'nin otomobili Togg ile tur atmak için Bakan Varank'tan izin istedi.

Bakan Varank da İlgün'ün isteğini kırmadı ve programın ardından Merinos Parkı'nda bir süre kullanması için Kapadokya renkli Togg T10X'i milli sporcuya verdi.

Başarılı sporcular ödüllerini, Varank ve protokol üyelerinden aldı. Hatice Kübra İlgün de Bakan Varank'a milli formasını hediye etti.

Törene, sporcular ve aileleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Varank, sözlerini skece konu eden Güldür Güldür Show ekibini izledi
YEREL HABERLER Bakan Varank, sözlerini skece konu eden Güldür Güldür ...
Bursa'da TIR, kamyonet ile hafif ticari araca çarptı
YEREL HABERLER Bursa'da TIR, kamyonet ile hafif ticari araca çarptı
Giresun'da bulunan 3 yavru ayının yeni yuvaları Bursa
YEREL HABERLER Giresun'da bulunan 3 yavru ayının yeni yuvaları Bursa
Bursa'daki ayı barınağında sevimli yavrulara özenle bakılıyor
YEREL HABERLER Bursa'daki ayı barınağında sevimli yavrulara özenle ...
Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
Bakan Varank: Siyasette şiddet olmaz ama siz de ikiyüzlülüğü bırakın (3)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Siyasette şiddet olmaz ama siz de ...
Bakan Varank, Bursa Harmancık'ta konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Bursa Harmancık'ta konuştu:
Minibüs virajda takla attı; 1´i ağır, 5 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs virajda takla attı; 1´i ağır, 5 yaralı
Bakan Varank, Bursa'da vatandaşlara hitap etti:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Bursa'da vatandaşlara hitap etti:
Bakan Varank: Siyasette şiddet olmaz ama siz de ikiyüzlülüğü bırakın (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Siyasette şiddet olmaz ama siz de ...
Bursa'da 6 bin 862 sandıkta 2 milyon 367 bin 628 seçmen oy kullanacak
YEREL HABERLER Bursa'da 6 bin 862 sandıkta 2 milyon 367 bin 628 ...
Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ...
Bursa'daki terör saldırısının sanıkları yargılanıyor
YEREL HABERLER Bursa'daki terör saldırısının sanıkları yargılanıyor
Bakan Varank: Siyasette şiddet olmaz ama siz de ikiyüzlülüğü bırakın
YEREL HABERLER Bakan Varank: Siyasette şiddet olmaz ama siz de ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa Orhaneli'nde vatandaşlara hitap etti:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa Orhaneli'nde ...
 Patron cinayeti, 'Beni rahatsız ediyor' mesajı sonrası işlenmiş
YEREL HABERLER  Patron cinayeti, 'Beni rahatsız ediyor' mesajı ...
Bakan Varank, Bursa'da Yeşil Sol Parti flaması taşıyan grubun Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırısıyla ilgili konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Bursa'da Yeşil Sol Parti flaması ...
Selahattin Demirtaş gönderdiği sesli mesajla, Kılıçdaroğlu´na oy istedi
YEREL HABERLER Selahattin Demirtaş gönderdiği sesli mesajla, ...
Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Erzurumspor FK - Gençlerbirliği: 0-1
YEREL HABERLER Erzurumspor FK - Gençlerbirliği: 0-1
Erzurumspor FK - Gençlerbirliği maçının ardından
YEREL HABERLER Erzurumspor FK - Gençlerbirliği maçının ardından
Karacabey Belediyespor - Kırşehirspor: 5-0
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Kırşehirspor: 5-0
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
İnegölspor - Esenler Erokspor: 2-1
YEREL HABERLER İnegölspor - Esenler Erokspor: 2-1

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.