Bursa'da tarlaya devrilen işçi servisindeki 8 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'da lastiğinin patlamasıyla tarlaya devrilen işçi servisindeki 8 kişi yaralandı.
Karacabey ilçesi yönüne giden ve işçi servisi olarak hizmet veren Yusuf Ergüneş idaresindeki 16 S 8627 plakalı minibüsün lastiği, Bursa-Balıkesir kara yolunun Çingençeşme mevkiinde patladı.
Kontrolden çıkan minibüs, takla atarak yol kenarındaki buğday tarlasına devrildi.
Kazada, aralarında Ergüneş'in de olduğu 8 kişi yaralandı.
Bazıları minibüsten tarlaya düşen yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Karacabey Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.