Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İnegöl Heykel Meydanı'nda konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İnegöl Heykel Meydanı'nda konuştu:

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İnegöl Heykel Meydanı'nda konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki 'İktidar bizi teröristlerle kucak kucağa gösteriyor.' Hayır, biz kucak kucağa göstermiyoruz. Siz zaten o teröristlerle kucak kucağasınız. Aynı yolda yürüyorsunuz, pazarlık yapıyorsunuz." dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine "Kapadokya" rengi Togg T10X ile gelen Varank, sanayicilerle istişare toplantısına katıldıktan sonra Heykel Meydanı'nda toplanan İnegöllülere hitap etti. Varank, meydana Togg ile giriş yaparken, yoğun ilgi nedeniyle hitap edeceği otobüse ilerlemekte güçlük çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların takdiriyle 14 Mayıs'ta Türkiye gemisinin kaptan köşküne tekrar oturacağını belirten Varank, "Onun yol arkadaşlarını, takım arkadaşlarını, Cumhur İttifakı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de büyük bir çoğunlukla iktidar yapmaya var mıyız?" ifadesini kullandı.

Varank, her şeyin en iyisini hak eden bu millet için durmadan çalıştıklarını ve projeler geliştirdiklerini, Türkiye'nin otomobili Togg, şehir hastaneleri ve otoyol projelerini hayata geçirdiklerini anlattı.

Büyük projeleri hayata geçirirken muhalefetin kendilerine hep karşı çıktığını ancak onlara aldırış etmediklerini kaydeden Varank, "Bizim takım kaptanımız bu ülkenin değil dünyanın bir numaralı takım kaptanı. Onun için biz bu kervana Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bizi engellemeye çalışanlara hiçbir zaman kulak vermedik, aldırış etmedik, yolumuza devam ettik." diye konuştu.

Varank, muhalefetin Türkiye'nin Otomobili Togg'un İtalya'da üretildiği konusunda iddialarda bulunduğunu hatırlatarak, "Bakınız burada İtalyanca bir afiş var. Ne diyor İtalyan biliyor musunuz? 'Biz yapmadık, Türkler yaptı.' diyor. Karşımızda dünyadan bihaber, Türkiye'den bihaber, Bursa'dan bihaber o kadar cahil bir muhalefet var ki Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Terörle mücadeleyi artık sınırlarımızın dışına taşıdık"

AK Parti olarak bu ülkede terörü bitirdiklerine dikkati çeken Varank, terörle mücadeleyi artık sınır dışına taşıdıklarını, şu anda terör neredeyse bulup imha ettiklerini aktardı. Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Bakınız Kandil'deki PKK terör örgütünün sözde liderleri her gün açıklama yapıyor. 'Biz 14 Mayıs'tan sonra hapishanelerdeki teröristleri dışarı çıkaracağız.' diyorlar. '14 Mayıs'tan sonra İmralı'daki o terörist başının tecridini bitireceğiz.' diyorlar. '14 Mayıs'tan sonra biz özerkliği getireceğiz.' diyorlar. Bunlar her gün açıklama yapıyorlar. Peki kime güvenerek bunu yapıyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenerek yapıyorlar. Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki 'İktidar bizi teröristlerle kucak kucağa gösteriyor.' Hayır, biz kucak kucağa göstermiyoruz. Siz zaten o teröristlerle kucak kucağasınız. Aynı yolda yürüyorsunuz. Pazarlık yapıyorsunuz. Teröristler diyor ki '14 Mayıs'tan sonra özerkliği getireceğiz.' Kılıçdaroğlu ne diyor? '14 Mayıs'tan sonra Avrupa Birliği'ndeki özerklik şartına koyduğumuz çekinceyi kaldıracağız.' Teröristler diyor ki '14 Mayıs'tan sonra terörist arkadaşlarımızı hapishanelerden çıkaracağız'. Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Eğer Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarmak istiyorsanız bana oy verin.' diyor. Hem aynı söylemleri dile getiriyorsun, aynı yolda yürüyorsun, bir de bizi suçluyorsun. Bizim aziz milletimiz bu kirli pazarlıklara müsaade etmez. Teröristlerin borusunun bu ülkede ötmesine müsaade etmez."

- "Terör örgütleri kimi destekliyorsa onların karşısında durmamız lazım"

Türkiye'nin hayati önem taşıyan bir seçime gittiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"14 Mayıs'ta bu teröristler, terör örgütleri kimi destekliyorsa onların karşısında durmamız lazım. FETÖ terör örgütü her gün açıklama yapıyor. '14 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye döneceğiz.' diyor. '14 Mayıs'tan sonra arkadaşlarımız görevlerine dönecek.' diyor. Kılıçdaroğlu ne diyor? '14 Mayıs'tan sonra biz bu FETÖ'cü KHK'lıları tekrar işine iade edeceğiz.' diyor değil mi? Aynı şeyleri söylüyor ama bu ülkede tekrar FETÖ'nün yeşermesine müsaade eder misiniz? Terör örgütlerini bu ülkede tekrar sesleri çıksın diye onlara yol verir misiniz? İşte onun için çok dikkatli olmamız lazım. 14 Mayıs'ta bu ülkenin kader seçiminde çok dikkatli olmamız lazım. 14 Mayıs'a kadar durmadan, dinlenmeden, kapı kapı dolaşmamız lazım. Eş, dost, akrabayı ziyaret etmemiz lazım."

Varank, bu seçimin terör örgütlerini tarihin çöplüğüne gönderme seçimi olduğunu belirterek, "Bu ülkeye bu hizmetleri kazandıran, ufku olan, vizyonu olan, karada Togg'u yürüten, havada Kızılelma'yı uçuran, denizde TCG Anadolu'yu yüzdüren, İMECE uydusunu uzaya gönderen lidere oy vermemiz lazım." dedi.

İnegöl'e yapılacak projeler hakkında da bilgi veren Varank, yeni dönemde ilçeyi daha da güzelleştirmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İl Başkan Vekili Kamil Bayramiç ve AK Parti Bursa milletvekili adayları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'daki kontrollü yıkımda bina çöktü (2)
YEREL HABERLER Bursa'daki kontrollü yıkımda bina çöktü (2)
Bursa'daki kontrollü yıkımda bina çöktü
YEREL HABERLER Bursa'daki kontrollü yıkımda bina çöktü
GÜNCELLEME - Bursa'da 4 katlı binanın enkazı kontrollü yıkım sırasında caddeye devrildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da 4 katlı binanın enkazı ...
Bursa'da 4 katlı binanın enkazı kontrollü yıkım sırasında caddeye devrildi
YEREL HABERLER Bursa'da 4 katlı binanın enkazı kontrollü yıkım ...
Bakan Varank, motosiklet ile geldiği havalimanında Togg ile drift attı
YEREL HABERLER Bakan Varank, motosiklet ile geldiği havalimanında ...
Lastiği patlayan servis minibüsü takla attı; 8 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan servis minibüsü takla attı; 8 yaralı
Bursa'da tarlaya devrilen işçi servisindeki 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da tarlaya devrilen işçi servisindeki 8 kişi ...
İnegöl'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İnegöl'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi ...
Bakan Varank, Bursa'da başarılı sporculara ödül verdi:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Bursa'da başarılı sporculara ödül ...
Bakan Varank, sözlerini skece konu eden Güldür Güldür Show ekibini izledi
YEREL HABERLER Bakan Varank, sözlerini skece konu eden Güldür Güldür ...
Bursa'da TIR, kamyonet ile hafif ticari araca çarptı
YEREL HABERLER Bursa'da TIR, kamyonet ile hafif ticari araca çarptı
Giresun'da bulunan 3 yavru ayının yeni yuvaları Bursa
YEREL HABERLER Giresun'da bulunan 3 yavru ayının yeni yuvaları Bursa
Bursa'daki ayı barınağında sevimli yavrulara özenle bakılıyor
YEREL HABERLER Bursa'daki ayı barınağında sevimli yavrulara özenle ...
Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
Bakan Varank: Siyasette şiddet olmaz ama siz de ikiyüzlülüğü bırakın (3)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Siyasette şiddet olmaz ama siz de ...
Bakan Varank, Bursa Harmancık'ta konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Bursa Harmancık'ta konuştu:
Minibüs virajda takla attı; 1´i ağır, 5 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs virajda takla attı; 1´i ağır, 5 yaralı
Bakan Varank, Bursa'da vatandaşlara hitap etti:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Bursa'da vatandaşlara hitap etti:
Bakan Varank: Siyasette şiddet olmaz ama siz de ikiyüzlülüğü bırakın (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Siyasette şiddet olmaz ama siz de ...
Bursa'da 6 bin 862 sandıkta 2 milyon 367 bin 628 seçmen oy kullanacak
YEREL HABERLER Bursa'da 6 bin 862 sandıkta 2 milyon 367 bin 628 ...
Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ...
Bursa'daki terör saldırısının sanıkları yargılanıyor
YEREL HABERLER Bursa'daki terör saldırısının sanıkları yargılanıyor
Bakan Varank: Siyasette şiddet olmaz ama siz de ikiyüzlülüğü bırakın
YEREL HABERLER Bakan Varank: Siyasette şiddet olmaz ama siz de ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa Orhaneli'nde vatandaşlara hitap etti:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa Orhaneli'nde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.