Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı

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Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova, Nunevıller (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Humay Fırıncıoğlu)

Galatasaray HDI Sigorta: Anthi, İlkin Aydın, Popovic, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Beren Yeşilırmak, Fulden Ural)

Setler: 25-20, 25-13, 23-25, 25-19

Süre: 105 dakika (26, 22, 29, 28)





BURSA (AA) - Voleybol Misli.com Sultan Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında Nilüfer Belediyespor sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

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