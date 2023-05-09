Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa Kestel'de konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'ye yedili koalisyonu bir alternatif olarak göstermeye çalışanlar, çocuklarımıza bırakacağımız bu güzel vatanın altına dinamit koymaya çalışıyorlar." dedi.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Buluş Meydanı'na "Kapadokya" rengi Togg T10X ile gelen Bakan Varank, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Meydanda vatandaşlara hitap eden Varank, 14 Mayıs seçimlerine giderken Türkiye'yi karış karış gezdiklerini söyledi.

Varank, milletin her zaman yanında olduklarını belirterek, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden "kaptan köşkü"ne oturtacaklarını dile getirdi.

Gelecek nesile çok daha güzel bir ülke bırakmak için sokak sokak gezdiklerini vurgulayan Varank, "Çünkü bir kardeşimizi bile kazansak, aklı karışmış, Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına kanmış bir vatandaşımızı bile ikna etsek o bizim için kardır. Onun için biz bu mücadeleyi 14 Mayıs'a kadar sürdüreceğiz. Kapı kapı dolaşacağız." diye konuştu.

Bakan Varank, bu seçimin Türkiye'nin kader seçimi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu seçim neden kader seçimi biliyor musunuz? Şu anda karşımızda bize muhalefet edenler, Türkiye'ye yedili koalisyonu bir alternatif olarak göstermeye çalışanlar, bu ülkenin kaderini yok etmeye çalışıyorlar. Bu ülkenin geleceğinin, çocuklarımıza bırakacağımız bu güzel vatanın altına dinamit koymaya çalışıyorlar. Şu anda bu yedili koalisyon kendi arasında kirli pazarlıklar içerisinde. Ona cumhurbaşkanı yardımcılığı veriyor, buna bakanlık veriyor, milletvekillerini sağa sola dağıtıyor. Bu kirli pazarlıklardan zaten bir iş çıkmaz ama bunlar aynı zamanda bu kirli pazarlığı o kadar ileri noktaya götürdüler ki bu iktidara ulaşmak için yanıp tutuştukları için şu anda terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar, terör örgütleriyle yan yana yürüyorlar."

"Türkiye ilelebet payidar olsun diye PKK terör örgütü kimi destekliyorsa onun karşısında durmamız lazım." diyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ terör örgütü kimi destekliyorsa onun karşısında durmamız lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklememiz lazım. Onun için 14 Mayıs'ta biz bunu yapacağınıza inanıyoruz. Sadece söylemde mi beraberler? Bakınız biz terörle mücadeleyi kendi geliştirdiğimiz yerli ve milli teknolojilerle yapıyoruz. İHA'larla yapıyoruz, SİHA'larla yapıyoruz. O SİHA'lar Kandil'de teröristlerin başına bombaları yağdırıyor. Şu anda emin olun kafalarını dışarı çıkaramıyorlar ama bu Cumhuriyet Halk Partisi, Kılıçdaroğlu lafa gelince ne diyor? 'Biz de İHA'ları, SİHA'ları destekliyoruz' diyor ama şu anda milletvekilleri var ya bizim İHA'larımıza, SİHA'larımıza ne diyor? 'Bunlar katil' diyor, katil. 'Biz bunlarla ilgili gerekli işleri yapacağız' diyor. Onun için kıymetli hemşehrilerim Türkiye'nin geleceği açısından, bu kader seçiminde Allah'ın izniyle doğru noktada duracak. Allah'ın izniyle Türkiye'nin geleceğine oy verecek. Evlatlarımıza bırakacağımız bu güzel vatana oy verecek. İnşallah 14 Mayıs'ta hep birlikte bu seçimden de zaferle çıkacağız."

- "Bu millet koalisyonların ne olduğunu iyi biliyor"

Varank, 21 yıldır ülkeyi kalkındırmanın derdinde olduklarını belirterek, Togg, TCG Anadolu, Kızılelma, İMECE gibi projelerle ülkeyi güçlendirdiklerini vurguladı.

Türkiye'yi 14 Mayıs'ta koalisyona mahkum etmeyeceklerini ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"Şimdi bu yedili koalisyonun bir ortağı var; Meral Akşener. Ne diyor biliyor musunuz? 'Bu ülke en mutlu zamanlarını koalisyon dönemlerinde yaşadı.' Yahu sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Aklımızla alay mı ediyorsun? Biz o dönemleri beraber yaşadık. Senin İçişleri Bakanı olduğun dönemleri yaşadık. Bu ülkede terörün kol gezdiği dönemleri yaşadık. Saatlerce karakollarımız bombalanırken bir tane bile helikopter kaldıramadığın dönemleri biz gayet iyi hatırlıyoruz. Sen belki koalisyon dönemlerinde bakandın, mutlu ve mesut yaşıyordun ama bu millet eziyet çekiyordu, krizlerle uğraşıyordu. İşte senin diğer ortağın SGK'yı batırmıştı, benim vatandaşlarım hastanelerde eziyetler çekiyordu. Onun için kimse hikaye anlatmasın. Koalisyonları allayıp pullamasın. Bu millet koalisyonların ne olduğunu iyi biliyor."

Bakan Varank, ilk turda seçimi kazanacaklarını dile getirerek, "Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı'nı da güçlü bir şekilde Meclis'e getireceğiz. Bakın görün o zaman Türkiye çok farklı bir hale gelecek. Bu eski Türkiye kalıntıları var ya bu koalisyon meraklıları var ya onların hepsini tarihin çöplüğüne göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Cumhur İttifakı'nın Bursa milletvekili adayları ile çok sayıda kişi katıldı.

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