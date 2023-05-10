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Bursa'da "Erdinç Çelikkol'a Vefa" konseri

AA

Bursa'da "Erdinç Çelikkol'a Vefa" konseri

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü, "Erdinç Çelikkol'a Vefa" konseri düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Salih Berkmen yönetti.

Gecede, Amir Ateş, Kutlu Payaslı, Melihat Gülses, Ayşe Taş, Güzin Değişmez, Elif Güreşçi, Ertan Bilgi ve Nusret Yılmaz gibi sanatçılar sahne aldı.

Konserde Erdinç Çelikkol'un sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

Performanslarını sergileyen sanatçılar gecenin sonunda müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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