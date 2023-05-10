Babası ve kız kardeşini yaralayan, komşusunu ise öldüren sanığa 64 yıla kadar hapis istemi

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BURSA (AA) - Bursa'da aile arasında çıkan kavgada babası ile kız kardeşini bıçakla yaralayan, araya giren komşusunu ise öldüren sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Eskikızılelma Mahallesi'nde geçen yıl kasım ayında Yasin D'nin (23), babası Hasan D. (49) ve kız kardeşi Yasemin D'yi (20) bıçakla yaraladığı, kavgayı ayırmaya gelen komşusu Osman Kılınç'ın (28) ise ölümüne neden olduğu olaya ilişkin soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sanık Yasin D. hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanık hakkında, babası ile kız kardeşini yaraladığı gerekçesiyle "üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kardeşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis, Osman Kılınç'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle de "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Sanığın yargılanmasına temmuz ayında başlanacak.

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