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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Rumeli ve Balkan derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Programın sonunda Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında işbirliği protokolüne imza atıldı.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Kosova'da bugün sayısı azımsanamayacak bir Türk toplumunun olduğunu, bu ülkenin tüm komşularıyla barış ve huzur içinde ilişkiler geliştirmesine büyük önem atfettiklerini söyledi.

Kosova'nın uluslararası alanda hak ettiği konuma erişmesi için müşterek gayretleri sürdürdüklerini belirten Varank, şöyle devam etti:

"Bu minvalde Kosova'nın NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üyelik vizyonunu destekliyoruz. Kosova'nın huzur ve refahı aynı zamanda Balkanlar'ın ve Avrupa'nın istikrarı anlamına geliyor. TİKA bugüne kadar 700'e yakın proje vasıtasıyla yaklaşık 100 milyon avroluk kaynağı Kosovalıların hizmetine sundu. Bölgesel kalkınma alanında hem masada hem de sahada oldukça yoğun bir mesaimiz var. Biz bakanlık olarak bölgesel kalkınma alanında edindiğimiz tecrübenin paylaşılıp çoğalmasını, paydaşlar arasında iletişimin güçlenerek yeni işbirliği kapılarının aralanmasını arzu ediyoruz."

Varank, Kosova ile imzalanacak anlaşma kapsamında öncelikle bölgesel kalkınma alanında ortak bir çalışma grubu kurulacağını, bilgi, tecrübe ve iyi uygulamaları Kosovalı muhataplarla paylaşacaklarını, ortak proje geliştirme ve uzman değişim programları başlatacaklarını dile getirdi.

Bu konulara ilave olarak teknoparklar, AR-GE ve yenilik merkezleri arasında ortak projeler geliştireceklerini anlatan Varank, "Kosovalı kardeşlerimizin refahını artıracak kıymetli projeleri el birliğiyle hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle imzalayacağımız mutabakat zaptının ülkelerimiz açısından hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

- "İstikrarlı bir Balkanlar için tabii ki güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç var"

Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka da Türkiye'nin Kosova'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğunu anımsattı.

Damka, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bu yapacağımız ikili anlaşma, Kosova'nın kalkınmasına, Kosova'da sanayi bölgeleri kurulmasına, Teknoparkların ve TEKMER'lerin, KOSGEB'in ve diğer alanlarda işbirliği geliştirecek ve Kosova'nın daha müreffeh bir şekilde kalkınmasına yardımcı olacak bir anlaşma metni. Umarım bu anlaşma metniyle her iki ülke arasındaki bu işbirliği daha bir üst düzeye çıkacaktır." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kosova'ya birçok alanda destek verdiğini vurgulayan Damka, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstikrarlı bir Balkanlar için tabii ki güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Bu güçlü Türkiye sayesinde bugün Balkanlar daha istikrarlı, daha müreffeh ve daha kalkınmış. Bu yüzden bizim için vatan Kosova ise ana vatanımız Türkiye. Her ne kadar bu seçimler Türkiye'de oluyorsa Balkanlar'ın kalbi ve gözü 14 Mayıs'ta. Cumhurbaşkanı'mız şunu ifade ediyor; 'Dünya beşten büyüktür.' Biz hep şunu da diyoruz; 'Türkiye, Türkiye'den büyük.' O yüzden Türkiye'nin güçlü olması, Türkiye'nin güçlü bir liderin arkasında durması, bizlerin güçlü bir şekilde Balkanlar'da olmamıza bir sebep. Dolayısıyla bu 14 Mayıs'ta yapacağınız seçim sadece kendiniz için değil, bizim için de bir seçim. Kullanacağınız oy, bizim için de kullanacağınız bir oy. Dolayısıyla bizler bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan memnun kaldık. İnşallah bundan sonraki süreçte de kendisiyle Balkanlar'ın daha müreffeh, daha gelişmiş, daha kalkınmış bir şekilde yanımızda olmasını hep birlikte canıgönülden diliyorum."

Konuşmaların ardından protokol, Varank ve Damka tarafından imzalandı.

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