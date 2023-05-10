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HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı 27. kez kapılarını açacak

AA

HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı 27. kez kapılarını açacak

BURSA (AA) - Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı, 16-20 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuarcılık AŞ (KFA) organizasyonuyla bu yıl 27'ncisi düzenlenen HOMETEX, dünyanın farklı coğrafyalarından gelecek sektör profesyonellerini ağırlayacak.

İstanbul Fuar Merkezi'nde 16-20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek fuar, bu yıl da sektörün moda ve trendlerini belirleyecek. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından üreticilerin de stantlardaki yerini alacağı fuara bu yıl 850'ye yakın firma katılacak.

Yüzlerce yerli ve yabancı markanın katılımıyla düzenlenecek HOMETEX kapsamında gerçekleştirilecek alım heyetleri de firmalara yeni ihracat ve işbirliği imkanları sunacak. Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya, ABD ve Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden potansiyel alıcıların yer alacağı fuar ile sektörün ihracatına da önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.

Fuarda ayrıca dünyaca ünlü tasarımcılar, üretici firmaların ürünlerini kendi yorumlarıyla harmanlayarak ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Geçen sene 11 salonda toplam 200 bin metrekarelik alanda düzenlenen HOMETEX, sektörün ulusal ve uluslararası oyuncularını İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşturmuştu. Yerli ve yabancı 650'yi aşkın firmanın yeni ürünlerini sergilediği fuarda 5 gün boyunca 126 ülkeden 170 bin ziyaret yapılırken iş hacmi ise beklentileri de aşarak yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

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