Bursa'da 2 kişinin ölümüne yol açan sürücüye 10 yıl 8 ay hapis cezası

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde hatalı sollama nedeniyle trafik kazasında 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Fatih Karaca ve avukatı ile kazada kardeşi ve baldızı yaşamını yitiren Vedat Karakuş hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan ölenlerin yakınlarının avukatı, sanığın olay yerine gelmeden kaza atlattığını ancak buna rağmen devam ettiğini ileri sürdü.

Sanığın uyuşturucu ve alkolün etkisindeyken araç kullandığını iddia eden avukat, "olası kasıtla ölüme neden olma" suçundan indirim uygulanmaksızın hüküm kurulması talebinde bulundu.

Vedat Karakuş da şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin olayda asli kusurlu olmadığını, kazanın kendi şeridindeyken meydana geldiğini öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Fatih Karaca, olay günü uyuşturucu kullanmadığını öne sürerek, "Alkollü olduğum doğrudur. Böyle bir olaya neden olduğum için pişmanım. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

- Olay

Gemlik-Kumla yolunda 2021 yılının temmuz ayında, ilçe merkezi istikametine seyreden 16 ED 771 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih Karaca hatalı sollama yapmış, Erdeniz Kösemen'in kullandığı 16 ANB 631 plakalı otomobile ve Sedat Karakuş'un kullandığı 16 TCJ 07 otomobile çarpmıştı.

Kazada, Sedat Karakuş olay yerinde, aynı araçta yaralanan Adaviye Erener ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise yaralanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan Fatih Karaca, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ancak mahkeme kararıyla yeniden tutuklanmıştı.

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