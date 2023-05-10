Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa YHT hattında incelemelerde bulundu:

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BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Osmaneli-Bursa arasındaki yüksek hızlı tren hattında 106 kilometrelik kısmının ilk testlerini 2024 sonunda, vatandaşlarımızı da inşallah hızlı trene 2025 yılında bindirecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz." dedi.

Yenişehir-İnegöl Yolu'ndaki Bursa Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesini ziyaret eden Varank, alanda incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa kamuoyunun yıllardır yüksek hızlı treni beklediğini söyledi.

Yüksek hızlı tren hattında gelinen son durumu incelemek üzere şantiye alanında incelemelerde bulunduklarını belirten Varank, "Uzun yıllardır Bursa'nın yüksek hızlı trenle ilgili bir beklentisi vardı. Farklı sıkıntılar sebebiyle sürelerde geri kaldığımızın farkındayız ama özellikle artık son dönemde bu işi bitirebilmek, Bursa'yı yıllardır hasretle beklediği yüksek hızlı tren projesine kavuşturabilmek için büyük bir gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Şu anda yüksek hızlı tren hattında zemin iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini bildiren Varank, "Osmaneli-Bursa arası 106 kilometrelik hızlı tren hattında şu anda çalışmalar son sürat devam ediyor. Hedefimiz 2024 sonunda burada artık testlere başlanabilmesi. Testlerin başlamasıyla birlikte de artık 2025 yılı içinde vatandaşlarımızın yüksek hızlı trene kavuşup Bursa'ya ve İstanbul'a yüksek hızlı trenle gidebilmeleri. İnşallah hedefimizi tutturacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

- "Sahada 800'ün üzerinde iş makinası bilfiil çalışıyor"

Bakan Varank, 2024'ün sonunda testlere başlayabilmek için ekiplerin büyük bir gayretle çalıştığına değinerek, şöyle devam etti:

"Çok önemli bir hususu oluşturan tünellerle ilgili çalışmalarda büyük sıkıntılara rağmen artık sona yaklaşmış durumdayız. Zemin iyileştirmelerinde sona yaklaşmış durumdayız. Şu anda sahada 800'ün üzerinde iş makinası bilfiil çalışıyor. Müteahhidimiz her gün burayı takip ediyor. Emekçi kardeşlerimiz bu işi tamamlamak için büyük bir mücadele veriyor. Valimiz, Kaymakamımız burada. Onlar da gündelik olarak buradan bilgi alıyorlar. İnşallah Osmaneli-Bursa arasındaki yüksek hızlı tren hattında 106 kilometrelik kısmının ilk testlerini 2024 sonunda, vatandaşlarımızı da inşallah hızlı trene 2025 yılında bindirecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz. Bursa'dan Bandırma'ya kadar devam edecek hatla ilgili de şu anda çalışmalar devam ediyor. Orada da arkadaşlarımız sürecin devamını takipteler. Bursa içinde kurulacak istasyonlarla ilgili farklı kılçık bağlantılarıyla ilgili de şu anda fizibilite ve etüt çalışmaları devam ediyor. İnşallah yüksek hızlı treni tamamladığımızda Bursalı hemşehrilerimiz büyük bir konfora kavuşacak. Önümüzdeki dönemde bir yeni Bursalı olarak inşallah bunu sonuna kadar takip edeceğim."

- "İstanbul'u ve Ankara'yı Bursa'ya daha da yaklaştırmış olacağız"

Proje bittiğinde İstanbul-Bursa ile Ankara-Bursa güzergahlarının YHT ile 2 saat 15 dakika olacağını aktaran Varank, şunları kaydetti:

"'Bursa, Ankara'ya en uzak şehir' diye Bursa kamuoyunda kullanılan bir tabir vardı. Ben aslında onu düzelteceğim. Aslında biz Ankara'yı Bursa'ya yaklaştıracağız. Bursa merkez şehirlerimizden bir tanesi. Marka şehirlerimizden bir tanesi. Bu sayede de inşallah İstanbul'u ve Ankara'yı Bursa'ya daha da yaklaştırmış olacağız. Hem hızlı tren konforunu vatandaşlarımızla buluşturacağız ama aynı zamanda sanayisi güçlü Bursa'mızı tren hatlarıyla aslında lojistik manada da ciddi bir imkana kavuşturmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Rabb'im kaza bela vermesin. İnşallah en güzel şekilde bu projeyi bitirelim. En güzel şekilde bu işi takip edeceğiz ve neticelendireceğiz."

Bakan Varank'a, Vali Yakup Canbolat, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın eşlik etti.

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