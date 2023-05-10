Bursa'da şarampole devrilen traktördeki yaşlı çift yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.

Ali Ülker (73) ile eşi Fatma Ülker (71) 16 DU 032 plakalı traktörle tarladan evlerine dönerken Bayırköy Mahallesi'nde traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Ülker çifti, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.