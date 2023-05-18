Bursa'da engelli gençler temsili askerlik yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da engelli gençler temsili askerlik yaptı

AA

Bursa'da engelli gençler temsili askerlik yaptı

BURSA (AA) - Bursa'da engelli 9 genç, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne askerlik yaptı, teskere aldı.

İl Jandarma Komutanlığında temsili askerlik yapan engelliler için yemin töreni düzenlendi.

Törene aileleriyle gelen 9 zihinsel ve bedensel engelli genç, jandarma üniforması giydi.

Komutanlığın spor salonunda hazırlıklarını tamamlayan engelliler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ant içti.

Törende konuşan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Köse, temsili askerlik yapan erleri tebrik etti.

Köse, engelli vatandaşlara bir gün süreyle askerlik yaptırma faaliyetinin 2002 yılından beri 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu kapsamda sizleri kışlamızda görmenin mutluluğu içindeyiz. Sevgili Mehmetçikler, sizler burada hep özlemini duyduğunuz askerlik hizmetini bir günlük de olsa yerine getirerek ve şanlı bayrağımıza el basarak, bizlerin huzurunda kutsal askerlik görevini yerine getirmiş, güçlü sesinizle haykırmak suretiyle hiçbir engelin azminizi kırmayacağını herkese göstermiş oldunuz. 'Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninki kadar temiz ve sağlam bir askere rastlanılmamıştır' sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin askere olan tutkusunu ve bağlılığını göz önüne sermiştir. Eminim ki sizler de bu duygularla yetiştirildiniz. Değerli aileler, bugün askerlik hizmetini yerine getiren evlatlarınızın gözlerindeki parıltıyı büyük bir memnuniyetle gözlemliyor ve bunun haklı gururunu yaşıyorsunuz."

Terhis belgelerini alan engelliler, bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı, törene katılan aileler de duygulandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Danimarkalı leylek "Holm" göç yolunda Bursa'da yağmur molası verdi
YEREL HABERLER Danimarkalı leylek "Holm" göç yolunda Bursa'da yağmur ...
Gürsu'nun Rus misafiri Militsa, gönüllü etkinliklere katılıyor
YEREL HABERLER Gürsu'nun Rus misafiri Militsa, gönüllü etkinliklere ...
6 kez bıçakladı, mahkemede 'Eşimi çok seviyorum' dedi
YEREL HABERLER 6 kez bıçakladı, mahkemede 'Eşimi çok seviyorum' dedi
KAZA SONRASI SÜRÜCÜSÜNÜN KAÇTIĞI OTOMOBİL, ALT GEÇİTTE ASILI KALDI
YEREL HABERLER KAZA SONRASI SÜRÜCÜSÜNÜN KAÇTIĞI OTOMOBİL, ALT ...
Kaza sonrası sürücüsünün kaçtığı otomobil, alt geçitte asılı kaldı
YEREL HABERLER Kaza sonrası sürücüsünün kaçtığı otomobil, alt ...
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerde asılı kaldı
YEREL HABERLER Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerde asılı ...
Bursa'da 13 günde 10 motosiklet ile 3 bisiklet çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da 13 günde 10 motosiklet ile 3 bisiklet çalan ...
Mudanya Belediyesi 308 dönüm arazide ayçiçeği ve buğday üretecek
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi 308 dönüm arazide ayçiçeği ve ...
Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince ...
İnegöl'de trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İnegöl'de trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
Bursa'da fabrika bahçesinde devrilen vinç nedeniyle ölen işçi toprağa verildi
YEREL HABERLER Bursa'da fabrika bahçesinde devrilen vinç nedeniyle ...
Bursa'da 'yol verme' tartışması kaza ile sonlandı; 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da 'yol verme' tartışması kaza ile sonlandı; 3 ...
Orhangazi'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Orhangazi'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi ...
BUMİAD'ın yeni yönetimi hedeflerini anlattı
YEREL HABERLER BUMİAD'ın yeni yönetimi hedeflerini anlattı
VİYADÜKTEN DERE YATAĞINA DÜŞEN TIR'IN ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER VİYADÜKTEN DERE YATAĞINA DÜŞEN TIR'IN ŞOFÖRÜ HAYATINI ...
Viyadükten dere yatağına düşen TIR'ın şoförü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Viyadükten dere yatağına düşen TIR'ın şoförü hayatını ...
Bursaspor - Somaspor: 3-5
YEREL HABERLER Bursaspor - Somaspor: 3-5
Dünyadan 81 bilim insanı tarım için Orhangazi´de buluştu
YEREL HABERLER Dünyadan 81 bilim insanı tarım için Orhangazi´de ...
Bursa'da bulunan yavru ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edilecek
YEREL HABERLER Bursa'da bulunan yavru ayı Doğa Koruma ve Milli ...
Bursa'da fabrika bahçesindeki vinç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da fabrika bahçesindeki vinç devrildi: 1 ölü, 2 ...
Bursa'da fabrikada vinç devrildi, 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da fabrikada vinç devrildi, 1 işçi öldü, 2 işçi ...
Bilim insanları tarımın geleceği için Orhangazi'de buluştu
YEREL HABERLER Bilim insanları tarımın geleceği için Orhangazi'de ...
'Karşınıza böyle bir suçtan çıkmak zoruma gidiyor' diyen sanığa yine ağırlaştırılmış müebbet 
YEREL HABERLER 'Karşınıza böyle bir suçtan çıkmak zoruma gidiyor' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.