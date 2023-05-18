Bursa'da 19 Mayıs'ta başlayacak futbol turnuvasında 800 çocuk mücadele edecek

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BURSA (AA) - Bursa'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen futbol turnuvasına 10-12 yaş arasında yaklaşık 800 çocuk katılacak.

Bursa Kültürspor Kulübü ve Altınordu Bursa Futbol Okulları tarafından organize edilen turnuvaya Bursaspor, Galatasaray, Altınordu gibi takımlar da katılıyor.

Turnuvada yer alacak 10-12 yaşlarındaki yaklaşık 800 çocuğun bulunduğu takımlar, 19-21 Mayıs'ta mücadele edecek.

Dikkaldırım Spor Sahası'nda gerçekleştirilecek turnuva, 09.00-20.00 saatlerindeki maçlarda mücadelelere sahne olacak.

Her gün bir yaş grubunun yarışacağı müsabakaların sonunda dereceye girenlere kupaları verilecek.

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