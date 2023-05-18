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SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu, 100K Mysia Yolları Parkuru'yla başlayacak

AA

SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu, 100K Mysia Yolları Parkuru'yla başlayacak

BURSA (AA) - Bursa'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yarın akşam gerçekleştirilecek 100K Mysia Yolları Parkuru gece koşusuyla başlayacak.

SPX Dağyenice Ultra Trail Yarış Direktörü Burcu Özhan, İbrahim Yazıcı Stadyumu'ndaki basın toplantısında, organizasyonla ilgili bilgi verdi.

Özhan, yarışın 4 senedir Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki eşsiz doğasıyla antik çağlardan günümüze gelen Mysia Yolları'nda gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu sene organizasyonda 20 farklı ülkeden 2 bine yakın sporcunun yarışacağını ifade eden Özhan, "Organizasyon, katılımcı sayısı, parkurları ve sporculara verdiği hizmetlerle de Türkiye'nin lider yarışlarından biri haline gelmiştir. Koşu tutkunlarından da büyük ilgi gören organizasyonda bu yıl özellikle Cumhuriyet'in 100. yılına özel ilk kez koşulacak 100K Mysia Yolları Parkuru, bunun dışında 61K Toprak Parkuru, 33K Su Parkuru, 15K Ateş Parkuru ve 6K Göl Parkuru olmak üzere 5 farklı yarış koşulacak." ifadelerini kullandı.

SPX Dağyenice Ultra Trail Parkur Direktörü Osman Argat ise, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yarışa bu sene Nilüfer Belediyesi ile birlikte 100K Mysia Yolları Parkuru'nu eklediklerini belirtti.

Söz konusu parkurun tarihi Apollonia'dan başlayıp Dağyenice'de bittiğini anlatan Argat, "Bu parkurun rotasını arkeoloji müzesindeki tarihi haritalara bağlı kalarak belirledik. Parkurun şöyle bir hikayesi var. Milattan önce 500. yılda haberciler Misi Köyü'nden Apollonia'ya birebir bu parkuru takip ederek gidiyorlarmış. Biz de aynı tarihi yollarımızı koşu dünyasına, spora katmak istedik." diye konuştu.

Organizasyona katkı verenlere teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bu yarışı doğa sporlarının yapıldığı, insanların kaynaştığı, dostlukların pekiştiği güzel bir organizasyon olarak görüyorum. Organizasyonun başarılı geçmesini diliyorum." şeklinde konuştu.

Yarışın geldiği noktanın kendilerini son derece mutlu ettiğini, verdikleri katkı nedeniyle de mutlu olduklarını anlatan SPX Genel Müdürü Barış Andırınlı da katılımcı sayısının artması ve organizasyonun bir nevi spor festivali olması gibi unsurlarla öne çıktığını dile getirdi.

Katılımcılara başarı dileyen organizasyonun sponsorlarından Copa Isı Sistemleri'nin genel müdürü Oktay Erdinç ise yaptığı konuşmada, yarışın özellikle 19 Mayıs'ta yapılmasıyla gençlere örnek olabilecek güzel bir proje olduğunu aktardı.

SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu kapsamındaki 100K Mysia Yolları Parkuru koşusu, yarın saat 21.30'da Nilüfer İlçesi Gölyazı Mahallesi'nden başlayacak.


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