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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gemlik zeytinine Avrupa Birliği tescili geliyor

AA

Gemlik zeytinine Avrupa Birliği tescili geliyor

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Avrupa Komisyonunun resmi gazetesinde Gemlik zeytininin tescili yapıldı. 28 Mayıs itibariyle bu tescil süreci tamamlanmış olacak. Artık Gemlik zeytini, Avrupa Birliği nezdinde de resmi olarak tanınan bir ürün haline gelecek." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Bursa'dan AK Parti milletvekili seçilen Varank, Türkiye'nin yerel ve yöresel değerlerini uluslararası düzeyde etkin şekilde korumak için ocak ayında uluslararası coğrafi işaret seferberliği başlattıklarını anımsatarak, itiraz süreci tamamlanacak coğrafi işaretlerle birlikte AB'de tescilli ürünlerin sayısının 9'dan 14'e yükseleceğini belirtti.

İlk aşamada Türkiye'nin ticari potansiyeli yüksek 100 ürününü uluslararası düzeyde tescil ettirmek istediklerini ifade eden Varank, halen 41 başvuruyla ilgili işlemlerin AB Komisyonu nezdinde devam ettiğini aktardı.

- "Gemlik zeytini sadece Türkiye'de değil dünyada meşhur"

Bursa'daki programları kapsamında Gemlik Zeytin Hali'ni de ziyaret eden Bakan Varank, esnafla sohbet etti, Gemlik zeytini ile ilgili Avrupa Birliği'nde yapılan coğrafi işaret çalışmaları halkında bilgi verdi.

Zeytin haliyle ilgili ilerleyen dönemde yeni projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını ifade eden Varank, Gemlik Zeytin Hali'nin daha sağlıklı, daha büyük, daha işlek bir yere taşınması, buradaki esnafın işlerini daha sağlıklı yürütebilmesi için planlamalar yaptıklarını belirtti.

İlerleyen dönemde Gemlik'i yeni bir zeytin haliyle buluşturacaklarına değinen Varank, "Gemlik zeytini, sadece Türkiye'de değil dünyada meşhur bir zeytin. Onun için Gemlik zeytinine sahip çıkmak, burada hem üreticilerimizi hem de bu işin ticaretini yapan esnaf arkadaşlarımızı desteklemek ve bu ürünü dünyaya daha iyi tanıtmak üzere yol yürümeye devam edeceğiz. Yeni yapacağımız üretici zeytin haliyle çok daha sağlıklı bir ticaret ortamını burada oluşturacağız." dedi.

- "Avrupa Komisyonunun resmi gazetesinde Gemlik zeytininin tescili yapıldı"

Dünyaca meşhur Gemlik zeytininin Türkiye'de coğrafi işaretinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verildiğini hatırlatan Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Artık bu ürün coğrafi olarak tescil edilmiş, gerçekten şartları sağlayan ürünlerin tescillenerek alım satımının yapıldığı, tescillendiği bir ürün haline geldi. Biz sadece Türkiye'de bu ürünü tescillemekle kalmadık. Avrupa Birliği nezdinde de coğrafi işaretimizin tescilini almak üzere bakanlığımıza bağlı Bursa-Bilecik-Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile birlikte bir başvuru yapmıştık. Avrupa Komisyonunun resmi gazetesinde Gemlik zeytininin tescili yapıldı. 28 Mayıs itibariyle bu tescil süreci tamamlanmış olacak. Artık Gemlik Zeytini, Avrupa Birliği nezdinde de resmi olarak tanınan bir ürün haline gelecek. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz."

- "Gemlik zeytini 10'uncu ürün olarak tescili tamamlanmış olacak"

Türkiye'nin yerel özellikleri ve yerel ürünleriyle dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Biz coğrafi tescillerimizi dünyada savunabilmek için asla ihmalkar davranmıyoruz. Gerek Avrupa Birliği nezdinde gerek uluslararası kuruluşlar nezdinde her bir ürünümüzü tescil ettirmek, bunların Türkiye'nin bir malı olduğunu, Türkiye'nin ürünü olduğunu kaydettirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Şimdiye kadar Türkiye'den 9 ürünün Avrupa Birliği nezdinde tescili yapılmıştı. Gemlik zeytini de 10'uncu ürün olarak tescili tamamlanmış olacak ve dünya pazarlarında bu ürünümüzü çok daha iyi pazarlayacağız. Artık dünyada ‘Gemlik zeytini’ olarak bu ürün talep edilecek. Reklamını da bu şekilde yapmış olacağız. Tabii bunun yanında Bursa'nın farklı ürünlerinin de coğrafi tescilini dünya nezdinde devam ettirmek için başvurularımız var. Onların neticelerini de bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de Bursa şeftalisinin, Bursa siyah incirinin ve Bursa kestanesinin tescillerini de Avrupa nezdinde almış olacağız."

Gemlik zeytininin yanı sıra 10 Mayıs'ta itiraz süresi dolan Suruç narı ve 22 Mayıs'ta itiraz süresi dolacak Çağlayancerit cevizi ile üç coğrafi işaretin tescil sürecinin haziran ayında tamamlanması öngörülüyor.

Öte yandan coğrafi işaret başvurusu yapılan ve inceleme süreçleri tamamlanan Edremit zeytinyağı ve Milas yağlı zeytini ile ilgili itiraz sürelerinin dolması bekleniyor.

- Türkiye'nin AB'de tescilli 9 ürünü bulunuyor

Türkiye'nin şu anda Avrupa Birliğinde Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı ve Antakya künefesi olmak üzere 9 tescilli coğrafi işareti bulunuyor.

- Depremden etkilenen iller için Cenevre'de coğrafi işaret sergisi açılacak

Bakan Mustafa Varank, şubat ayında yaşanan deprem felaketinden etkilenen 11 ilin coğrafi işaretler açısından büyük potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, bu şehirlerin yeniden kalkınmasında coğrafi işaretleri araç olarak kullanacaklarını vurguladı.

Coğrafi işaretlerin uluslararası düzeyde hak ettiği ilgiyi ve değeri görmesi için tanıtım faaliyetlerinin önemine değinen Bakan Varank, "10-14 Temmuz'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Kurul Toplantıları esnasında depremden etkilenen 11 ilimizin coğrafi işaretlerini sergileyeceğiz. Sergiye 190'ın üzerinde ülkeden çok sayıda üst düzey temsilcinin katılımını bekliyoruz. Sergi hazırlıklarımızı Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilciliğimiz ile iş birliği içinde sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

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