Macaristan'dan getirilen kızıl panda Bursa'daki yeni yuvasında

BURSA (AA) - Bursa Hayvanat Bahçesindeki dişi kızıl pandanın neslinin devamı için Macaristan'dan getirilen erkek kızıl panda yuvasına bırakıldı.



Nesli tükenme tehdidi altında olan dişi kızıl pandayla çiftleştirilmek üzere Macaristan'ın Nyıregyhaza kentindeki Sosto Zoo'dan getirilen erkek kızıl panda, 20 günlük karantina sürecinin ardından dişi pandanın bulunduğu alana konuldu.

Kızıl pandaların bakıcısı Yasin Yurtlu, erkek kızıl pandanın 1 ay önce getirildiğini, karantina sürecinin ardından 10 gün önce yaşam alanına alındığını dile getirdi.

Yurtlu, 11 yaşında olan dişi pandanın 2018'den bu yana Bursa Hayvanat Bahçesinde olduğunu belirterek "Yeni gelen erkek pandamız henüz 2 yaşında. İlk tanışma anlarından bu yana bir aksilik olmadı. Gayet iyi anlaşıyorlar. İnşallah yavruları da olursa nesilleri devam edecek." dedi.

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