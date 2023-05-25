Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bir kişinin yanındaki silahla rastgele ateş etmesi sonucu Onur Başar (40) karnından vuruldu.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Başar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Başar'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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