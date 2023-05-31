Bursa Büyükşehir Belediyesi su dolum tesisi çatısına yerleştirilen panellerle elektrik de üretecek

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, çatısını güneş panelleriyle donattığı kaynak suyu dolum tesisinin enerjisini güneşten karşılayıp fazlasını satarak yıllık 12 milyon liralık gelir elde etmeyi hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 47 milyon liraya mal olan proje kapsamında 5 bin 639 adet 545 vat gücünde panel ve 22 adet inverter montajı yapıldı. Kablo montajları devam eden projenin devreye alma ve kesin kabul işlemlerinin temmuz ayının başında bitirilmesi planlanıyor.

Tesis, 2022 verileriyle yıllık 2 milyon 832 bin 897 kilovatsaat elektrik tüketiminin tamamını karşılayacak, takriben 779 bin 287 kilovatsaat enerji ise satılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yenilenebilir enerjinin her geçen gün daha da önem kazandığını vurguladı.

Yeni hizmetler için kaynak üretmeye çalıştıklarını belirten Aktaş, şöyle devam etti:

"Enerji maliyetlerini düşürmeye çalışıyoruz. O yüzden de su ve güneşi en iyi şekilde kullanıyoruz. Şimdilik yok ama rüzgarla alakalı çalışmalarımız da olacak. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan katı atık tesislerinde 2022 yılında metan gazının yakılmasıyla toplam 114 milyon 816 bin 102 kilovat elektrik enerjisi üretildi. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen bu elektrik enerjisi, Bursa Büyükşehir Belediyesinin kullanımında bulunan tesislerde tüketilen elektrik enerjisinin tamamını karşılamaktadır. Ayrıca BUSKİ bünyesinde 2022 yılında hidroelektrik santrallerinden 14 milyon kilovat, güneş elektrik santrallerinden 837 bin kilovat ve çamur yakma tesisinden 10 milyon kilovat olmak üzere toplam 25 milyon kilovat elektrik enerjisi üretildi. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen bu elektrik enerjisi BUSKİ bünyesinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 15’ini karşılamaktadır."

Aktaş, Bursa'daki metro istasyonlarının çatılarına kurulan güneş panelleriyle geçen yıl 2 milyon 203 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretildiğini bildirdi.

Bu üretimle, toplu taşıma alanında hizmet veren şirketleri BURULAŞ'ın tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 3'ünü karşıladıklarını aktaran Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluş ve iştirak şirketleri bünyesinde 2022 yılı içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi toplam 142 milyon 280 bin kilovat. Üretilen bu elektrik enerjisi Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluş ve iştirak şirketleri bünyesinde 2022 yılı içerisinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 54'üne karşılık geliyor. Aynı zamanda üretilen bu elektrik enerjisi ile toplam 2 milyon 782 bin 365 adet ağaç dikimine eşdeğer olarak 62 bin 603 ton karbondioksit salınımı engellenmiş oldu." ifadesini kullandı.

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