Bursa'da "aynı dairenin farklı kişilere satılması" davasının sanıkları yargılanıyor

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BURSA (AA) - Bursa'da satışını yaptıkları konutları vatandaşlara teslim etmedikleri ve bazı daireleri birden fazla kişiye sattıkları iddiasıyla hakkında dava açılan iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet D, taraf avukatları ve mağdurlar katıldı.

Müteahhit olduğunu belirten Ahmet D, yıllardır inşaat firmalarından temelden daire aldığını ve bunları sattığını anlattı.

Firmasının birkaç yıl önce iflas ettiğini ve daireler için ödeme yapamadığını belirten sanık, "Ödeme yapamadığım için daireleri teslim alamadım. Mağdurların bir kısmına ödemelerini yaptık. Şu an mahkemeye konu olan dairelerle ilgili ödemeleri yapmaya ve insanların mağduriyetini gidermeye çalışıyorum." dedi.

İnşaat firması sahibi Emin A'nın dairelerini alıp sözleşme devriyle şahıslara sattığını dile getiren sanık, farklı firmalardan da daireler aldığını, bu zamana kadar 100'ün üzerinde tapu devrettiğini ifade etti.

Avukat beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Nilüfer ilçesinde 2021 yılında bir inşaat firmasından daire almak için sözleşme yapan 6 kişi, daireler teslim edilmediği ve farklı kişilere satıldığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu. İnşaat firması sahibi Emin A. ve dairelerin satışını yapan Ahmet D. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 60 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Sanıklar hakkında 32 müştekinin şikayeti üzerine aynı suçtan 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın da görülmesine devam ediliyor.

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