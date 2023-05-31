Seç Market, Bursa'da potansiyel iş ortaklarıyla buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Perakende sektöründe esnafı rekabette güçlendiren iş modeliyle öne çıkan Seç Market, Bursa'da halihazırda kendi işletmesi olan veya bu alanda yatırım yapmak isteyen potansiyel iş ortaklarıyla buluştu.

Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle buluşturan iş modelinin, esnafa ve yerel ekonomiye sağladıkları katkıyı anlattı.

Türkiye genelinde 2 bin 500'ü aşan mağaza sayısıyla Seç Market'in sektöre değer kattığını belirten Sekmen, ülke genelinde olduğu gibi Bursa’da da küçük esnafı rekabette güçlendirirken yerel ekonomiye de katkı verme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

- "Seç Market İş Modeli" tüm paydaşlarına avantaj sağlıyor

Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle bir araya getiren Seç Market, esnafa ve müşterilerine sağladığı avantajlarla Türkiye genelindeki mağaza sayısını hızla artırırken ülke ekonomisine de katkı sunuyor.

Mağaza sahipleri ve çalışanlarıyla birlikte 5 bin kişiyi aşan bir ekosisteme sahip olan Seç Market'in iş ortakları arasında yüzde 10'dan fazla kadın girişimci de bulunuyor. Çoğunluğu aile işletmesi olan Seç Marketler'de önemli sayıda kadın da ailesiyle beraber çalışıyor veya istihdam ediliyor.



Bu yönüyle Seç Market, kadın girişimciliği ve istihdamına destek veriyor.

Seç Market İş Modeli'nde, iş ortakları kendi işinin sahibi olmaya ve "mahalleden biri" kalmaya devam ediyor. Bayi sahipleri aynı zamanda kurumsal bir yapının parçası oluyor, mağazalarını modern bir görünüme ve işleyişe kavuşturuyor.

İş ortakları Seç Market'in tedarik gücü sayesinde ürünlerini uygun fiyatlarla, hızlı ve kolay şekilde temin ederek sektördeki rekabette avantaj elde ederken isterlerse raflarında bulundukları bölgenin yöresel ürünlerine yer vererek yerel üreticilerin de ekonomik olarak güçlenmesine katkı sunuyor.

İş birliği kapsamında Seç Market'e dönüşen esnafa mağaza içi yerleşim ve raf dizilimi, dijital altyapı, sosyal medya iletişimi gibi alanlarda destek veriliyor, operasyon ve finans yönetimi gibi konularda danışmanlık hizmetleri sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.