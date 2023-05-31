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Bursa'da zinciri kopan vinçten düşen malzemelerin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

AA

Bursa'da zinciri kopan vinçten düşen malzemelerin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesinde, zinciri kopan vinçten düşen malzemelerin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Tepecik Mahallesi'nde bir fabrikada vinçle malzeme indirilirken zincir koptu.

Vinçteki malzemeler, fabrika işçilerinden Bülent Polat'ın (48) üzerine düştü.

Ağır yaralanan Polat, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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