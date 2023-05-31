Bursa'da zinciri kopan vinçten düşen malzemelerin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesinde, zinciri kopan vinçten düşen malzemelerin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Tepecik Mahallesi'nde bir fabrikada vinçle malzeme indirilirken zincir koptu.



Vinçteki malzemeler, fabrika işçilerinden Bülent Polat'ın (48) üzerine düştü.

Ağır yaralanan Polat, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.







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