28 Şubat Platformu Başkanı Arif Çelenk seçim sonuçlarını değerlendirdi

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BURSA (AA) - 28 Şubat Platformu Başkanı Arif Çelenk, "Bundan sonraki süreçte de Türkiye Yüzyılı stratejisi hedefleri kapsamında ülkemizin kalkınmasına, adaletin, liyakatin ve hakkaniyetin tesisine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Çelenk, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Çelenk açıklamasında, "28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, milli iradenin tecellisi ile bir kez daha seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyor seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, İslam alemine ve mazlum milletlere hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerinin ilk basamağına başarı ile adım atmış olmanın şükrünü eda ettiklerini ifade eden Çelenk, şunları kaydetti:

"İslam aleminin dört bir yanından gelen tebrik ve kutlama mesajları, şükrümüzü ve kardeşliğimizi ziyadeleştirmektedir. Bundan sonraki süreçte de Türkiye Yüzyılı stratejisi hedefleri kapsamında ülkemizin kalkınmasına, adaletin, liyakatin ve hakkaniyetin tesisine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."





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