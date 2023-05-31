Bursa'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demirtaş Barbaros Mahallesi 460. Sokak'ta Arda Emre Siler'in (16) tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, şüphelinin H.K. (17) olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan H.K, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürüldü.

Şüphelinin, Siler ile aralarında daha önceden yaşanan kavgadan dolayı bu olayı gerçekleştirdiği belirtildi.



Arda Emre Siler'in Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan yakınlarınca alınan cenazesinin Sivas'ta toprağa verileceği öğrenildi.



Barbaros Mahallesi 460. Sokak'ta dün akşam Arda Emre Siler, tabancayla boğazından vurulmuştu. Çevredekilerin yardımıyla DOSAB Semt Polikliniği'ne kaldırılan Siler, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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