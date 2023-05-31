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Bursa'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

AA

Bursa'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demirtaş Barbaros Mahallesi 460. Sokak'ta Arda Emre Siler'in (16) tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, şüphelinin H.K. (17) olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan H.K, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürüldü.

Şüphelinin, Siler ile aralarında daha önceden yaşanan kavgadan dolayı bu olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Arda Emre Siler'in Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan yakınlarınca alınan cenazesinin Sivas'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Barbaros Mahallesi 460. Sokak'ta dün akşam Arda Emre Siler, tabancayla boğazından vurulmuştu. Çevredekilerin yardımıyla DOSAB Semt Polikliniği'ne kaldırılan Siler, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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