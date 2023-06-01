Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Şensoy ile sözleşme yeniledi

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BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Cemal Bora Şensoy ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarına başlayan Bursa ekibinde, ilk imzayı 2 sezondur takımın başında yer alan başantrenör Şensoy attı.



2021-2022 sezonunun ilk devresinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Cemal Bora Şensoy, yeni sezonda da takımla çalışmalarını sürdürecek.





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