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Orhangazi'de dükkanında baygın halde bulunan esnaf hastaneye kaldırıldı

AA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş yerinde baygın halde bulunan esnaf, hastaneye götürüldü.

Orhangazi'de dükkanında baygın halde bulunan esnaf hastaneye kaldırıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş yerinde baygın halde bulunan esnaf, hastaneye götürüldü.

Hürriyet Mahallesi'ndeki iş yerinde birisiyle telefon görüşmesi yaptığı, daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kendisini dükkanına kilitlediği öne sürülen M.E.D'nin yakınları bu adrese geldi.

Yakınları, M.E.D'nin cevap vermemesi nedeniyle durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, iş yerinin kapısını açtıklarında M.E.D'yi baygın halde buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.E.D, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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