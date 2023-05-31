Bursa'daki kaçak kazı operasyonunda tutuklu sayısı 3'e yükseldi

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesindeki bir hobi bahçesinde 25 metre tünel kazarak kaçak kazı yapılmasına ilişkin bir şüpheli daha tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çiçekli Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında yakalanan iki kişinin tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.

Olayla ilgisi bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Turgay T, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonun ardından tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Jandarma ekipleri, 31 Mayıs'ta Çiçekli Mahallesi'nde bir hobi bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını almıştı. Bu alana giden ekipler, küçükbaş hayvancılık yapmak maksadıyla kurulu brandalı alanda üstü kapatılmış tünel tespit etmişti. Yaklaşık yarım metre yapılan kazıyla giriş kısmı 1 metre genişlik, 4 metre derinlik ve 25 metre uzunluğunda tünel ortaya çıkarılmıştı.

Olay yerindeki aramalarda el dedektörü, alan tarama ve noktasal tespit cihazı, otomatik tüfek, fişek ve kazıda kullanılan çeşitli materyaller ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hobi bahçesi sahibi A.İ.D. ile İ.H.E. (48) tutuklanmıştı.

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