Bursa'da "dönüşüm" temalı sergi açıldı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "dönüşüm" temalı genel sergi açıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda sanatseverlerin izlenimine sunulan sergide, kursiyerler ve eğitmenler tarafından yapılan el sanatı örnekleri, geri dönüştürülen malzemelerle yapılan eserler bulunuyor.

Serginin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, serginin her yıl farklı temalarla düzenlendiğini söyledi.

Dönüşüm temasının ayrı bir önemi olduğuna dikkati çeken Aktaş, kaynakların israf edilmemesi gerektiğine değindi.

Aktaş, özellikle suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz artık gerçekten büyük bir şehiriz. Bundan şikayetçi değiliz her sene de büyüyoruz. Kaynaklarımız eskisi kadar bol değil. O yüzden de elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanmak zorundayız. O yüzden ben dönüşüm işinin çok kıymetli ve değerli olduğunu biliyorum. Biliyorum içeride birazdan bu konuyla alakalı da çok güzel uygulamaları hayata geçirmiş kursiyerlerimiz, kardeşlerimiz. Yani o 'işe yaramaz' deyip attığımız birçok şeyi aslında bizim tekrar ekonomiye döndürmek, tekrar onları kullanabilmek yine bizim elimizde. O yüzden de dönüşüm konusunu her açıdan çok daha fazla işlemeliyiz."

11 Haziran'a kadar açık kalacak sergi boyunca ziyaretçiler, fuar alanında her gün farklı atölye çalışmaları ile farklı branşları deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Atölye çalışmalarına katılmak isteyenler busmek.bursa.bel.tr adresindeki online başvuru kısmından kayıt yaptırabilecek.

Serginin açılışına İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.

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