Bursa'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

11 Eylül Bulvarı'nda bariyerleri aşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Feyyaz Durak'a (28) Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan İ.G. idaresindeki 06 AOF 69 plakalı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Durak, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Durak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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