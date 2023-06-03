Bursa'daki kazada yaralanan yaya hastanede hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yıldırım ilçesinde dün yaşanan kazanın ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Feyyaz Durbak (28), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durbak'a, Yakın Çevre Yolu 11 Eylül Bulvarı'nda bariyerleri aşarak yolun karşısına geçtiği sırada, İ.G. idaresindeki 06 AOF 69 plakalı otomobil çarpmıştı.



Yaralanan Durbak, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.