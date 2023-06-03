Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesinin yürüttüğü Erasmus+ projesinin faaliyetleri tamamlandı

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BURSA (AA) - Bursa'da Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesinin koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ projesinin tüm faaliyetleri tamamlandı.

"Gezegene Yatırım Geleceğe Bir Adım Projesi" kapsamında Bursa'dan Avrupa'nın çeşitli ülkelerine giden öğretmenler, meslektaşlarıyla deneyimlerini paylaştı.

Öğretmenler İspanya ve Fransa'da çevre, iklim, karbon ayak izi gibi konularda düzenlenen kurslarda farklı mesleki yaklaşımları tanırken, bir yandan da Avrupa'nın farklı bölgelerinden kurslara katılan meslektaşlarıyla konuyla ilgili işbirliği yaptı.

İtalya'da kendi tasarladıkları fotokapanlı kuş eviyle kuş türlerini gözlem etkinliklerine katılan öğrenciler ise Leonardo Da Vinci Lisesi öğrencileriyle proje sunum yöntemiyle bilgi paylaşımında bulundu.

Ayrıca öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı aktiviteler aracılığıyla, çevre ve sürdürülebilirlik eğitimleri konusunda farkındalık oluşturuldu.

Proje kapsamında Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesinde yabancı uzmanlar ağırlandı.

Proje koordinatörü müzik öğretmeni Serap Özgür, yaptığı açıklamada, tüm faaliyetlerin başarıyla tamamlandığını belirtti.



Özgür, "gezegeneyatirimgelecegebiradim.blogspot.com" web sitesinde projenin tüm aşamalarının tanıtılmaya devam ettiğini bildirdi.

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