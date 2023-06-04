Bursa'da Yörükler "bolluk aşı" geleneğini yaşatıyor

BURSA (AA) - Bursa'da Yörükler tarafından düzenlenen "bolluk aşı" programında vatandaşlara keşkek ikram edildi.

Samsun Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi piknik alanında düzenlenen etkinlik, mevlit okunmasıyla başladı.

Etkinlik kapsamında çocuklara yönelik yarışmalar yapıldı. Dereceye girenlere ödül verildi.

Kıl çadırların kurulduğu etkinlikte, temsili kız alma merasimi yapıldı, ardından yöresel oyunlar oynandı.

Yağmurlu havaya rağmen etkinlik gün boyunca devam etti.

Dernek Başkanı Hamza Toygar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 17'ncisini düzenledikleri etkinliği geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Etkinlikte kadınların davul eşliğinde keşkek yaptığını ifade eden Toygar, "Keşkek, yörüklerin geleneğidir. Keşkek olmazsa olmaz. Etkinliğimize katılabilmeleri için çocuklarımıza hediyeli yarışmalar yaptık. Kültümüze ait yöresel kıyafetlerle temsili gelin alma töreni yaptık. Gençlerimiz eski elbiseleri bilmiyor. Eski kültürümüzü bilmediği için birebir yaşayarak görsünler istedik. Hafızalarına kazınsın istedik. Bu yüzden böyle bir etkinlik yapıyoruz." dedi.

Etkinliği her yıl daha da büyütmeye çalıştıklarını aktaran Toygar, "Daha eskilere gitmeye uğraşıyoruz. Normalde 140 yıllık bir bolluk aşıdır bu. Yani benim dedemin dedesi de yapmıştır bunu ve şu anda biz de yapıyoruz. İnşallah bizden sonra gelecek olan insanlar da yapacak bunu. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak yarışını dedemizden aldık, evlatlarımıza bırakacağız." diye konuştu.

Etkinliğe Yıldırım, Gürsu, Karacabey belediyelerinin destek verdiğini ve Bursa'nın ilçelerinden Yörüklerin katıldığını dile getiren Toygar, programın düzenlenmesinde Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonunun da (SAMDEF) katkı verdiğini sözlerine ekledi.





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