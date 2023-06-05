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Bursa ve çevre illerde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerle kutlandı

AA

Bursa ve çevre illerde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerle kutlandı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında "Temiz Deniz, Temiz Dünya" temasıyla Gemlik İskelesi’nde Borusan Port işbirliği ile deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Borusan Port gönüllü dalgıçları denize daldı.

Dalgıç ekibi, deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk, çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Denizler bizim için çok önemli. Her ne kadar oksijen kaynağımız ağaçlar desek de aslında denizler ve okyanuslar. Hem karbondioksit emilimi hem de oksijen üretimi açısından denizlerimiz oldukça önemli. Bu anlamda da denizleri korumak hepimizin görevi." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Borusan Port Gemi Operasyon Müdürü ve gönüllü dalgıç Fatih Kayacıkbaşı da "Suyun altı gördüğümüzden çok daha kötü durumda. Elimizden geldiğince denizden atıkları çıkarmaya çalıştık. İnsanların ilgisini çekmesini umuyoruz. Denizlerin kirliliği elle değil, vicdanla temizlenir diyerek herkesi bilinçli olmaya davet ediyoruz." dedi.

Kestel ilçesinde de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında program düzenlendi. Kestel Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programa öğrenciler velileri ile katıldı.

Kestel Meydanı'ndaki etkinlikte, çevre konusunda vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirildi. Farkındalık oluşturmak için atık maddelerden yapılan ürünler sergilendi.

Etkinlikte konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, çevrenin insanlık için en büyük miras olduğunu vurguladı.

Daha az atık oluşturmak ve olabildiğince az enerji tüketmenin bir vatandaşlık görevi olduğunun altını çizen Tanır, "İnsanlık olarak yeryüzündeki tüm canlılarla uyum içerisinde ve sağlıklı koşullarda yaşayacağımız daha güzel bir dünya kurabilmek dileğiyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." diye konuştu.

- Eskişehir

Porsuk Çayı'na Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anısına çelenk bırakıldı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

"Doğal Sit Alanları Tanıtım Sergisi" açılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Türkiye Çevre Haftası Şenliği düzenlendi. Şenliğe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Pervin Töre, İl Müftüsü Bekir Gerek, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, kentteki birçok okuldan öğrenciler katıldı.

Ayrıca, Gürleyik ve Doğal Tarihi Varlıkları Koruma ve Geliştirme Derneği üyeleri tarafından hazırlanan maketlerle buzulların erimesine ve iklim değişikliğine dikkat çekildi.

Dernek başkanı Halit Gürsoy, tarihi Odunpazarı Bölgesi'ndeki bir parkta düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

"Gelinen noktada artık yaşadığımız dünyaya, biyosfere, doğaya, ormanlara, denizlere, göl ve akarsulara, kuşlara, böceklere, sürüngenlere, bitkilere, kısaca tüm canlılara ve ortamlarına başka bir anlayış ile bakılması gerekiyor. Çünkü, ekosistem bir bütündür. Yerküremiz acil durumla karşı karşıyadır. İklim, insanların ve doğanın uyum sağlayamayacağı kadar hızlı ısınıyor. Buzullar eriyor."

- Yalova

Yalova Ekofest'te minik öğrencilerin atık ürünlerden yapılan kıyafetleri büyük ilgi topladı.

"Sürdürülebilir şehir Yalova" temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Yalova Ekofest, Balkan orkestrası eşliğinde mini amfiden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüşle başladı.

Meydanda denize çelenk bırakılması sonrası festival alanında denize atılan atıklara ait fotoğrafların bulunduğu "Görmedikleriniz Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Konuşmaların ardından sahne alan minikler, üzerlerinde atıklardan yapılmış astronot, robot gibi bir birinden ilginç kıyafetleri izleyicilerin beğenisine sundu.

Belirlenen kategorilerde dereceye girenlere ödüllerinin Vali Muammer Erol ve protokol üyelerinin vermesinden sonra kurum, firma ve okulların açtığı stantlar gezildi.

- Çanakkale

Çanakkale'deki tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunumuyla başladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen "Dünyamızın çevre kirliliği nedeniyle doğal kaynakları için geri dönüşü olmayan kritik eşiğe yaklaşmakta olduğunu biliyoruz. Sağlıklı bir gelecek için hem bireysel, hem toplumsal önlemler almak, gelecek nesillere olan borcumuzdur." diye konuştu.

Ardından 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar adına sahil güvenlik botundan denize çelenk bırakıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde de temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı önünde başladı.

Gelibolu Çevre Derneği Başkanı Emel Okan, burada yaptığı konuşmada, "Doğanın yeşili, gökyüzünün mavisi, havanın temizliği, dünyanın güzeli bizlere emanettir." dedi.

Konuşmanın ardından törene katılanlar sahildeki çöpleri topladı.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ın da katıldığı temizlik çalışması Hamzaköy sahilinde sona erdi.

- Kütahya

Kütahya'da Enne Tabiat Parkı ile Kent Ormanı'nda çevre temizliğiyle başlayan etkinlikler kapsamında, Zafer Meydanı'nda toplanan grup Atatürk Bulvarı'nda yürüyüş yaptı.

Daha sonra Kütahya Belediyesi Meydanı'nda devam eden etkinlikte, çevreyle ilgili ilkokullar arası düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Canlı müzik ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı program, çevre konulu konferans ile devam etti.

- Bilecik

Bilecik'te de depremden etkilenen vatandaşlar anısına su üzerine saygı çelengi bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli Sonay Dönmez, Pelitözü Gölpark'ta Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ile birlikte saygı çelengini bırakarak, tayinin çıkması nedeniyle Antakya'dan Bilecik'in Gölpazarı ilçesine geldiğini ve görevi başlayacağı 5 Şubat sabahı depremin yaşandığını söyledi.

Babası ve ailesinin Antakya'da olduğunu, enkazdan babasının çıkarıldığını ancak akrabalarından birçok kişinin hayatını kaybettiğini anlatan Dönmez, "Devletimiz sağ olsun bizlere sahip çıktı. Ailemden birçok kişiyi Gölpazarı'na getirdim ve ilçe halkı barınma konusunda destek oldu. Depremden etkilenen ve depremde hayatını kaybedenleri anmak için buradayım. Bunun böyle düşünülmesi çok anlamlı, görev aldığım için mutluyum." dedi.

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