Bursa'da devrilen elektrikli mini araçtaki 3 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, su kanalına devrilen elektrikli mini araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi-Yeniköy Mahallesi yolunda seyreden Büşra A'nın (33) kullandığı 16 ATA 802 plakalı elektrikli mini araç, virajda sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Büşra A. ile araçta bulunan Fatma D. (59) ve Şeyda Ç'yi (30) Orhangazi Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.









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