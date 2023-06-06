Bursa'da geri dönüştürülen lastikler ekonomiye katkı sağlıyor

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ömrünü tamamlamış lastikler, geri dönüşümle beraber ekonomiye kazandırılıyor.

Ömrünü tamamlamış lastikler toplanarak, ekonomiye katkı sağlarken, çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor.

Yıldırım Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar 30 bin 654 ömrünü tamamlamış lastiği geri dönüşüme kazandırıldı.

2019 yılından bu yana Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan araç lastikleri, lisanslı firmalara gönderiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin ton ömrünü tamamlamış lastiğin açığa çıktığını ifade etti.

Atık lastiklerin geri dönüşüme kazandırılmasıyla beraber birçok ürün elde edildiğini söyleyen Yılmaz, "Bu lastiklerden yaklaşık yüzde 73 oranında granül kauçuk malzemesi, yüzde 19 oranında çelik tel, yüzde 8 oranında ise tekstil ve diğer maddeleri geri kazanılıyor." diye konuştu.

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