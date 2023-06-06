Bursa'da eski karısı ve onun arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

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BURSA (AA) - Bursa'da, okul müdürü olan eski karısını ve onun arkadaşını silahla vurarak öldüren, olay yerindeki bir genç kızı yaralayan polis memurunun yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "tasarlayarak eski eşi öldürme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, "olası kastla nitelikli yaralama" suçundan ise 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Bilal Ağır (49), öldürülen kişilerin yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi vekilleri ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık, dosyada yer alan mesajlara yönelik beyanlarını mahkeme heyetine yazılı olarak sundu.

Katılanlar ve avukatları, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Olayda yaralanan Şeyma Ünlü hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor düzenlenmesi istenmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Olay

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde 12 Şubat'ta, Sakarya Ortaokulu Müdürü Yasemin Ağır (45) ile arkadaşı Yahya Aydın (48), bulundukları aracı durduran polis memuru Bilal Ağır tarafından silahla vurularak öldürülmüş, olay yerinde bulunan Şeyma Ünlü yaralanmıştı. Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen olayın ardından polise teslim olan Bilal Ağır tutuklanmıştı.

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