TİGEM, 46 tay satarak 10 milyon 480 bin lira gelir elde etti

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BURSA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 46 tay Bursa'nın Karacabey ilçesinde ihaleyle satıldı.

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğündeki ihalede 68 tay açık arttırma usulüyle satışa çıkarıldı.

Çok sayıda kişinin katıldığı ihalede en yüksek fiyatla alıcı bulan tay 680 bin lirayla "Baharabakan" oldu.

Bu tayı 670 bin lirayla "Edizbarış" ve 650 bin lirayla "Korhanbey" izledi.

Satışa çıkarılan taylardan 46'sı satılırken, bundan 10 milyon 480 bin lira gelir elde edildi.









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