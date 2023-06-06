GÜNCELLEME - Bursa'da evinde ölü bulunan kişinin katil zanlısı oğlu tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kişinin oğlu, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülhanettin Çelik'in (59), dün ilçenin Yavuzselim Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunması üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucu Ankara'da olduğu belirlenen bu kişinin oğlu E. Çelik, katil zanlısı olarak yakalandı. Gözaltına alınan zanlı Bursa'ya getirildi.

E. Çelik'in, polise verdiği ilk ifadesinde, ailevi nedenler yüzünden tartıştığı babasını bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.

Katil zanlısı E. Çelik, emniyetteki ifadesinin ardından götürüldüğü adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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