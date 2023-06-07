Bursa'da üzerine kızgın yağ dökülen çocuk tedavi altına alındı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine kızgın yağ dökülen 4 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Yenice Mahallesi Sanayi Sokak'ta meydana gelen olayda, annesinin yemek yaptığı sırada ocakla oynayan Abır Ebacı'nın yüzünün ve sol kolunun bir kısmına kızgın yağ döküldü.

Küçük çocuğun çığlık sesleri ile irkilen ailesi, özel araç ile küçük çocuğu İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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