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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da otomobil yayalara çarptı

AA

Bursa’da otomobil yayalara çarptı

BURSA (AA) - Mudanya 'da otomobilin çarptığı 3 yayadan 2'si ağır yaralandı.

Halitpaşa Caddesi'nde Ö.Y. idaresindeki 41 SF 011 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen S.U, H.U, (66) ve İ.A'ya (63) çarptı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle H.U. ve İ.A. savrularak yere düştü.

Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.U'nun hayati tehlikesinin olmadığı H.U. ile İ.A'nın ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Sürücü Ö.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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