Bursa'da palet imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir palet imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'nde bulunan palet imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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