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Bursa'da otizmli gençler firmaların destekleriyle iş gücüne katılıyor

AA

Bursa'da otizmli gençler firmaların destekleriyle iş gücüne katılıyor

BURSA (AA) - Bursa'da, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yürütülen, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi (OTİGED) Projesi'nin kapanış etkinliği yapıldı.

Kentteki bir davet salonunda "Sıra Sizde" başlığıyla, yazar, seslendirme sanatçısı ve sunucu Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, projenin amaçları ve elde edilen sonuçlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu, güncel çalışma ve uygulamalar paylaşıldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eren Türkmen, programda yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasında otizmli gençlerin karşılaştığı birçok sorunun bulunduğunu söyledi.

Bunların başında otizm spektrum bozukluğuyla ilgili yaygın olan yanlış anlama ve ön yargıların geldiğini aktaran Türkmen, "Bu yanlış anlamalar otizmli gençlerin beceri ve yeteneklerini göz ardı etmemize ve onların potansiyelini tam olarak keşfetme fırsatını kaçırmamıza neden olmaktadır. Ancak iş gücü piyasasında otizmli gençlere fırsatlar sunarak ve uygun destek sistemleri oluşturarak onların değerli katılımlarını iş dünyasına entegre edebiliriz." dedi.

Kapanış etkinliğinin "İş Hayatında Otizm" başlıklı panel bölümünde ise otizmli bireylere istihdam sağlayan firmaları temsilen Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Koyuncu ile Netlog Lojistik İnsan Kaynakları Müdürü Gülşen Baş değerlendirmelerde bulundu.

- "Eker Süt Ürünleri firmasında 12 otizmli genç çalışıyor"

Nevra Eker, toplantıya verilen arada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018'de otizmli gençlerin istihdamıyla ilgili bir proje başlattıklarını aktardı.

Bugün itibarıyla fabrikalarında 12 otizmli gencin çalıştığı bilgisini veren Eker, "Bu süreci yaparken birçok farklı kurumdan ve dernekten destek aldık ve özellikle eş zamanlı şekilde başlayan İŞKUR'un çalışmasıyla, OTİGED Projesi'yle, çalışan otizmli gençlerimize eşlik eden iş koçlarının gelişim süreci üzerine bir çalışma başlatıldı." diye konuştu.

Eker, Türkiye, İngiltere, Hollanda ve Fransa'dan 7 kuruluşun yer aldığı projede "Otizmli gençlerin istihdamı nasıl kolaylaştırılabilir, bu konudaki iş koçlarının eğitim altyapısı nasıl şekillenmeli, aile desteği nasıl sağlanmalı?" konuları üzerinde iki yıldır çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

İş koçlarının önemini vurgulayan Eker, şöyle devam etti:

"İş koçları olmadan otizmli gençlerin iş hayatında verimli bir şekilde çalışmaları oldukça zor. Ancak bu iş koçlarının çok iyi bir eğitimsel altyapıyla desteklenmesi gerekiyor. Toplumumuzda bu şekilde nöroçeşitlilik ve kapsayıcılık çerçevesinde bizlerden farklı tüm bireyleri içinde barındıracak iş istihdam ortamları sağlamamız gerekiyor. OTİGED Projesi'yle de iş koçlarının eğitimlerini, bu istihdam ortamının daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde olmasını sağlıyoruz. Projenin sonunda aslında temel amacımız, bizim fabrikamızda yapmış olduğumuz otizmli gençlerin istihdamı projesini çoğaltarak, Türkiye'deki birçok farklı kuruluşta da örneklenmesi için doğru bir modeli oluşturmak. OTİGED Projesi de bu modelin sağlam ayaklara basarak genişlemesi ve yaygınlaşması için çok önemli çıktılar ve veriler sağladı."

Etkinlikte, Eker firmasında görev yapan otizmli çalışanlar Seyhan, Emre ve Dilek'ten oluşan OBİG (Otizmli Bireyler İş Gücünde) adlı müzik grubu sahne aldı. Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası'yla konserler veren Cem Vardarcı da keman dinletisi sundu.

Kapanış programına, Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, proje paydaşlarından Amsterdam Autisme Academie Kurucusu Yavuz Kütük, Maltepe Üniversitesinden otizm ve zihinsel engelli bireylerin istihdamı alanında araştırmalarıyla bilinen Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, Eker Süt Ürünleri İnsan Kaynakları Direktörü Emin Okan Ermetin katıldı.

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