Bursa'da babasını bıçaklayarak ölümüne neden olan sanığa 25 yıl 6 aya kadar hapis istemi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak ölümüne neden olan sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammed Cem U, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanığın annesi Mürvet U'nun vekili de duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık için Adli Tıp Kurumu Birinci Üst Kuruluna gönderilen dosyanın döndüğünü ve raporun düzenlendiğini belirterek, olay tarihinde bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun bildirildiğini ifade etti.

Şikayetçi olduklarını dile getiren katılan müşteki vekili, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın babasına karşı eylemi nedeniyle "haksız tahrik altında üst soya karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar, annesine karşı eylemi nedeniyle de "üst soya karşı silahla basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanık, mütalaayı kabul etmediğini belirtti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Orhangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde 2022 yılının şubat ayında, Muhammed Cem U. ile anne ve babası arasında evlerinde tartışma çıkmıştı. Annesi Mürvet U'yu bıçakla kovalayan Muhammed Cem U, babası Halil U'yu ise yaralamıştı. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil U, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Muhammed Cem U. ise tutuklanmıştı.

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