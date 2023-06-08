Bursa ipeğinin makineleşmeyle ipliğe dönüşümü sanayiye katma değer sağlayacak

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BURSA (AA) - HANDE DURMUŞ - Dünyaca ünlü Bursa ipeği, Büyükşehir Belediyesince yürütülen proje kapsamında sanayiye katma değer sağlayacak.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile işbirliği yapan Büyükşehir Belediyesince 2014 yılında başlatılan "Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor" adlı projenin ilk aşamasında yerli kozadan ipek iplik üretimi için mesleğe yeni ustalar kazandırıldı.

İpek halı üretiminde 1400, ipek kumaşta da 700 kişiye eğitim verilen projenin ikinci aşamasında ise Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde elde edilen ürünlerin sanayileşmesi sağlanacak.

Sonraki süreçlerde katma değerli ürünler imal edilerek Bursa ipeği her aşamasıyla dünyaya yeniden pazarlanacak.

- Üçüncü aşamada hedef, ameliyat ipliği üretimi

Merkezin üretim sorumlusu Resul Makav, AA muhabirine, projenin ilk aşamasında ipekçilik kültürünün yaşatılması odaklı çalışma yaptıklarını anlattı.

Bu merkezde halen geleneksel yöntemlerle üretim yapıldığını belirten Makav, ikinci aşamada sanayileşmeye geçileceğini dile getirdi.

Otomatik olarak jakar tezgah, sonra da kozadan ipek çekim makinesinin merkeze kazandırılacağını aktaran Makav, "Tabii bunlar bu kültürün devamıydı. Şimdi biz sanayileşme aşamasının bir tık üstü olan aşamaya geçmiş olduk. Normalde biz kozadan ipek çekimini buradan yapıyoruz ama eski usul 500-600 yıllık tepme mancınıkla yapıyoruz. Şimdi ise sanayi işi kendi makinesi olacak. Kendi kozasıyla kendi ipini üreteceğiz." diye konuştu.

Makav, makineleşmeye geçince aylık yaklaşık 150 kilogram ipek iplik üretebileceklerini kaydetti.

Yaklaşık 1 metrekare halı için 7 kilogram ipek gerektiğini ifade eden Makav, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem kendi ham maddemizi çıkarmış oluyoruz hem de bunun iplik olarak satışını yapabiliriz çünkü kozanın kilosu 300-400 lira civarı. Siz bundan ipek iplik elde ettiğiniz zaman kilosu 150 dolardan başlıyor, 200 dolara çıkıyor. İpek, Türkiye için çok ihtiyaç olan bir şey değil lakin bunu biz stratejik ürün haline getirmeye çalışıyoruz. Çünkü çoğu ameliyatlarda yani yüzde 80'inde kullanılan iplikler ipekten oluşuyor. Bunun bir üstü de ipek iplikten ameliyat ipliği projesi var. Bunun şu an Türkiye'de yapılması için AR-GE çalışmaları çok yüksek. Biz bunu da yapmaya çalışacağız."

İpek halıda santimetrekareye düşen ilmek sayısı arttıkça hem üretim zamanının uzadığına hem de fiyatının yükseldiğine dikkati çeken Makav, giderlerin Büyükşehir Belediyesince karşılanmasının ürün fiyatlarının minimum düzeyde kalmasını sağladığını sözlerine ekledi.

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