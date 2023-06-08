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Bursa'da okullardan geri dönüşümle toplanan kullanılmış giysiler 45 ülkeye ihraç ediliyor

AA

Bursa'da okullardan geri dönüşümle toplanan kullanılmış giysiler 45 ülkeye ihraç ediliyor

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da okullarda oluşturulan kullanılmış giysi kumbaralarında toplanan atık tekstil ürünleri ayrıştırma işlemlerinden sonra 45 ülkeye ihraç ediliyor.

Kullanılmış giysilerin ve tekstil atıklarının yeniden ekonomiye kazandırılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mustafakemalpaşa ilçesinde geri dönüşüm üzerine faaliyet gösteren bir firma iş birliği yaptı.

Bu kapsamda kent genelindeki özel ve devlet okullarına 1500 kullanılmış giysi kumbarası yerleştirildi. Okullarda toplanan kullanılmış tekstil ürünleri, belirli periyotlar halinde toplanıp firmaya gönderiliyor.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 200 kişinin çalıştığı geri dönüşüm tesisinde tek tek ayrıştırılan giysiler Afrika ve Asya kıtalarındaki 45 ülkeye ihraç ediliyor.

Proje kapsamında, kullanılmış giysilerin toplandığı okulların teknolojik malzeme ihtiyaçları başta olmak üzere birçok ihtiyacı da elde edilen gelirle karşılanıyor.

Bursa Valiliği Enerji Yöneticisi Levent Yazıcı, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen "Sıfır Atık" projesi kapsamında geçen eylül ayından itibaren okullarda kullanılmış giysi ve tekstil atığı toplama çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Toplanan kıyafetlerin ekonomiye kazandırılarak okulların ihtiyacının karşılandığını vurgulayan Yazıcı, "Şu ana kadar 125 ton tekstil atığı topladık. Bu atıkların karşılığında da okullarımız elde etmiş oldukları atık miktarları kadar ödül alacaklar. Ödüllerimizin içerisinde 3D yazıcılar var. Temizlik setleri var. Robotik kodlama setleri, maketler var. Farklı farklı ürün kategorilerinde her okul ne kadar toplamışsa istediğini katalogdan seçecek ve öğrencilerin eğitimlerinde kullanabilecekler." dedi.

Yazıcı, Türkiye'nin bu sektörle yeni tanıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Avrupa'da yıllardır profesyonel olarak yapılıyordu. Biz de Türkiye'de bu işin profesyonel olarak yapılması için çalışmalarımızı başlattık. Toplanan giysileri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından desteklenen bir yatırımcının Mustafakemalpaşa ilçesindeki 20 dönüm kapalı alana sahip tesisine veriyoruz. Tesiste ürünler 300 farklı kategoriye ayrıştırılıyor ve ihtiyacı olan ülkelere gönderiliyor. Bu kapsamda da biz okulda topladığımız atıklarımızı kendi yazılım sistemimiz üzerinden takip ediyoruz. Aplikasyon uygulaması gerçekleştirdik. Öğrencimiz geliyor, atığını atıyor, atık birikiyor. Toplama firmaları, kendi rutin periyotlarına göre gidiyorlar, atığı alıyorlar, kutudaki barkodu okutuyorlar. Okuttuktan sonra hangi okul olduğu ortaya çıkıyor. Ürünler tartılıp, ne kadar olduğu sisteme giriliyor. Uygulama üzerinden okul yöneticileri de ne kadar atık toplandığını görebiliyor. Yani biz atığın yönetimsel olarak kontrolünü sağlıyoruz."

- "Geri dönüşümler çöpe gitmeden tekrar ekonomiye bir değer olarak kazandırılıyor"

Kullanılmış giysilerin teslim edildiği firmanın Afrika ve Asya kıtalarındaki 45 ülkeye ihracat yaptığını dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bunlar ayrıştırma tesisinde 300 farklı kategoriye ayrılıyor ve yurt dışına ihraç ediliyor. Bu da ekonomiye ciddi katkı sağlıyor. Almanya'nın sadece bu işten yılda 2 milyar dolar gibi bir gelirinin olduğu söyleniyor. Türkiye'de bu sistem daha yeni. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, Yatırım Ofisinin de destekleriyle Türkiye'ye gelen bu fabrika Türkiye'nin ilk, en büyük entegre tekstil atık yönetim sistemini kurdu ve şu anda işliyor. Bizim şanslı olmamız bu fabrikanın Bursa'da olması, bizimle irtibata geçmesi ve okullarımızı bu sürece katmamız. Normalde geri dönüşüm tekstil atığı bir değer ifade etmiyordu ama şimdi evlerimizde kullanmadığımız ikinci el giysilerin hepsi okullarımıza bir değer niteliğine döndü. Okullarımızın ihtiyacı olan fen ve teknoloji cihazlarının hepsini bu sayede karşılamış oluyoruz."

Toplanan ürünlerin neredeyse tamamının ekonomiye kazandırıldığının altını çizen Yazıcı, "Toplanan tüm geri dönüşümler çöpe gitmeden tekrar ekonomiye bir değer olarak kazandırılıyor. Kullanılamayacak durumdaki giysiler Hindistan ve Pakistan gibi ülkelere iplik ham maddesi olarak ihraç ediliyor. Tabii bu da Türkiye'ye döviz girdisi sağlıyor. Firma yaklaşık 200'e yakın personel çalıştırıyor. Bunların yüzde 90'ına yakını kadın personel. Hem istihdama hem okullarımıza katkı sağlıyor. Biz de kamu olarak okullarımızla, öğrencilerimizle sıfır atık ve karbon emisyonunu düşürmeye katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, ayrıca okullarda mavi kapak, elektronik atık, yağ ve pil gibi geri dönüştürülebilir materyalleri de toplayıp ekonomiye kazandırarak okulların ihtiyaçlarını karşıladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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